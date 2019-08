Ennyi nyíl még sosem repült egyszerre Dunaszerdahelyen! (VIDEÓ)

Az I. Cornisland Darts Open a dunaszerdahelyi klub eddigi legszínvonalasabb versenye, amely iránt a vártnál nagyobb volt az érdeklődés: a szervezők kénytelenek voltak 64-re kitolni a résztvevők maximális számát, a verseny napján végül 55-en regisztráltak.

A tornára a helyi klub tagjain kívül a környező települések klubjainak amatőr és regisztrált versenyzői is érkeztek, például Érsekújvárból, Vágsellyéről, Érsekkétyről, Magyercsről és Pozsonyból. A vártnál többen érkeztek Magyarországról is: Győrből, Pápáról, Jánossomorjáról, Celldömölkről, valamint benevezett a Prince of Darts színeiben versenyző Takács Gábor is, aki jelenleg vezeti a magyar bajnokságot.

Közvetlenül az összecsapás előtt a dunaszerdahelyi Cornisland Darts Club egyik alapító tagját és egyben a torna szervezőjét, Szigeti Gergelyt kérdeztük a versenyről, Takács Gábort, Tunner Gábort, valamint Dudás Dávidot pedig az esélyekről faggattuk.

A Cornisland első nyílt tornája színvonalas körülmények közt zajlott, az eseménynek a dunaszerdahelyi Venezia Franto adott otthont. A versenyt Dunaszerdahely alpolgármestere, Karaffa Attila nyitotta meg, aki bészédében hangsúlyozta, örül annak, hogy a foci, a kézilabda, a birkózás, a sakk és az egyéb sportágak után egy újabb honosodik meg a városban.

A benevezett játékosokat hét darab hétfős és egy hatfős csoportba osztották. Az egyes csoportokból a négy-négy legjobb játékos jutott tovább a középdöntőbe.

A döntőben végül a magyar bajnok, Takács Gábor diadalmaskodott, a második helyet a pápai Holdkő Darts Club tagja, Tunner Gábor szerezte meg. Az elődöntőbe az érsekújvári Keszi Norbert és a dunaszerdahelyi Štvrtecky Patrik jutott be. A legmagasabb kiszállóért (122) járó díjat a győri Volf Péter kapta meg, a legtöbb 180-as (összesen három darab) dobása pedig Keszi Norbertnek volt.

A rendezvény sikerén felbuzdulva a szervezők bíznak benne, hogy az I. Cornisland Darts Open még csak a kezdet volt, Szigeti Gergely pedig elárulta, ősszel szeretnének egy csallóközi bajnokságot indítani. A dunaszerdahelyi Cornisland Darts Club alapító tagjával készült interjúnkat rövidesen külön cikkben közöljük.

(fl, tt)