Ennyi volt: Három meccs után durva szavakkal küldték el a görög csapattól a DAC egykori védőjét

Amint arról beszámoltunk, Kružliak a Lamia és a Panathinaikos elleni bajnokin nagyon gyenge teljesítményt nyújtott, de a klubvezetőknél az AEK Athén ellen elkövetett hibáját követően telt be a pohár. A 27 éves védő a félidőben állt be csereként, a hosszabbítás perceiben, 2:2-es állásnál pedig kézzel ért a labdához Mukudi fejesét követően, Manouchos játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. Nordin Amrabat értékesítette a tizenegyest, ezzel az AEK 3:2-re győzött.

Görög lapértesülések szerint a mérkőzést követően a görög klub elnöke annyira feldühödött, hogy végül felbontották Kružliak szerződését, aki így mindössze három mérkőzésen viselhette a csapat mezét. A Volos nem túl kellemes szavakkal búcsúzott a DAC egykori védőjétől.

Egyelőre nem tudni, hogy Kružliak ezek után hol folytatja a pályafutását.

Volos have terminated the contract of Dominik Kruzliak, who joined the club in July. The reason is because he conceded a penalty in stoppage time in the 2-3 loss to AEK



Volos released this statement: "We don't wish him well in the future, but he will certainly be remembered" pic.twitter.com/urXGmj5z7O