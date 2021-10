ENNYIT KERESNEK A MINISZTEREK: Mikulec vitte haza a legtöbbet, Doležal a legkevesebbet, és van egy "páciens", akinek semmilye nincs

A szlovák kormány miniszterei közül 2020-ban Roman Mikulec belügyminiszternek volt a legnagyobb bevétele - derül ki a köztisztviselők frissen közzétett vagyonnyilatkozataiból.

A funkcionáriusok vagyonnyilatkozatait elvileg áprilisban kellett volna közzétenni, ám ezt jelentős csúszással csupán ezen a héten sikerült csak összehozni. A magyarázat: bővült azok köre, akiknek vagyonnyilatkozatot kell leadniuk, és sokan ezt késve tették meg.

Szlovákiában a következő tisztségviselőknek kell évről-évre "bevallaniuk" vagyonukat: köztársasági elnök, parlamenti képviselők, kormánytagok (miniszterek, államtitkárok), a központi állami szervek vezetői, az alkotmánybíróság bírái, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és alelnökei, a Bírói Tanács tagjai, főügyész, ombudsmanok, titkosszolgálati igazgató, állami cégek vezetői, polgármesterek, stb...

Aki kíváncsi, itt találja egy helyen az összes vagyonnyilatkozatot.

Ami a minisztereket illeti, 2020-ban Roman Mikulec (OĽANO) belügyminiszter vitte haza a legtöbb bevételt, pontosan 82 652 eurót. Vagyonának nagy részét dévényújfalui háza, annak berendezése, és motorkerékpárja teszi ki. Vannak részvényei és megtakarításai is, valamint életbiztosítással is rendelkezik.

A dobogó második helyét Ivan Korčok (SaS) foglalta el, aki 75 387 eurót keresett tavaly. Pozsonyban van lakása (parkolóval), víkendháza Szencen, és autóján kívül festményeket is birtokol, valamint számláján is van némi megtakarítása.

A harmadik helyen Vladimír Lengvarský (OĽANO) egészségügyi miniszter szerepel 72 950 eurós bevétellel. Ingóságai nincsenek, nyilatkozatában ivachnovái családi házát és telkét tüntette fel.

Veronika Remišová (Za ľudí) 64 421 eurót tett 2020-ban a családi kasszába. Van három pozsonyi lakása és egy pribylinai víkendháza, sőt, a belgiumi Etterbeekben is rendelkezik egy lakással. Bankszámláján tartja megtakarításait, de vannak részvényei és értékpapírjai is.

Eduard Heger (OĽANO) kormányfő 64 239 eurót keresett 2020-ban, és fizetésén kívül nem is volt más bevétele. A pozsonyi Dúbravkán van egy lakása, de rendelkezik termőfölddel is a bazini járásbeli Halmoson (Jablonec).

Rögtön a kormányfő után a volt miniszterelnök, és egyben pénzügyminiszter, Igor Matovič (OĽANO) következik a rangsorban. 62 634 eurót vitt haza a konyhára 2020-ban, és ezen kívül semmilye nincs, mert korábban mindenét a feleségére íratta.

Marek Krajčí (OĽANO) volt egészségügyi miniszter 60 096 eurós bevételt vallott be 2020-ból. Pozsonyban rendelkezik családi házzal és három lakással, de szintén van termőföld is a nevén. Bankszámláján van megtakarítása, de aranyba és értékpapírokba is fektetett, valamint magánnyugdíjra is spórol.

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter 58 620 eurót tett zsebre tavaly. "Csupán" egy darab lakása van Pozsony-Óvárosban, és némi megtakarítása.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter 58 137 eurót vitt haza 2020-ban. Szintén van egy lakása Pozsony-Óvárosban, összesen öt hektárnyi termőfölddel pedig nem máshol rendelkezik, mint a csallóközi Illésházán. Rendelkezik pár vagyontárgynak minősülő műalkotással, de aranyba is fektette a pénzét, amit viszont bankszámláján is tart. Sőt, szerzői jogokkal is rendelkezik.

Natália Milanová (OĽANO) oktatásügyi miniszter 57 981 eurót keresett 2020-ban, más bevétele nem is volt. Van egy zsolnai lakása, amihez saját parkolóhely is tartozik.

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter 56 383 eurónyi fizetést kapott a tavalyi évben. Három pozsonyi lakással rendelkezik (ebből kettő az óvárosban van), tulajdonrésze van egy családi házban Aranyosmaróton (Zlaté Moravce), és bankszámláján lévő megtakarításain kívül hétéves BMW-jét jelölte meg vagyontárgyként. Vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel azt az ausztráliai ranchot, amelynek társtulajdonosa.

A környezetvédelmi miniszter, Ján Budaj (OĽANO) 2020-ban 55 640 euróra tett szert. Pozsonyban családi háza és lakása is van, továbbá rekreációra egy víkendházat használ Bakaszenesen (Uhliská). Megtakarítást nem tüntetett fel.

Štefan Holý (Sme rodina) jogalkotásért felelős miniszterelnök-helyettesnek 55 129 euró ütötte 2020-ban a markát. Nagyszombatban van családi háza, vagyontárgyai közé egy Mercedest és egy BMW-t sorolt, és feltüntette, hogy bérel egy londoni lakást - mivel családja az Egyesült Királyságban él.

Jaroslav Naď (OĽANO) védelmi miniszter 51 550 eurót vitt haza tavaly. Selmecbányán van egy kis félkész lakása, de ezen a településen egy rét is van a nevén. Lakása van Rimaszombatban is, családi háza pedig Nagyborsán (Hrubá Borša) található. Vagyontárgyai között egy Audi és egy Mercedes gépkocsit tüntetett fel.

Ján Mičovský (OĽANO) idén áprilisig volt mezőgazdasági miniszter, és tavaly ebben a tisztségben 51 254 eurót keresett. Van némi megtakarítása, egy ötéves Volkswagenje és egy 22 éves Fiatja, ingatlanjait azonban felsorolni is nehéz. Lakásai és házai mellett kertjei, termőföldjei vannak, de egy csomó erdő és rét is van a nevén.

Mária Kolíková (SaS) igazságyügyi miniszter 51 254 eurót keresett tavaly. Van két pozsonyi lakása és pár telke, valamint egy víkendáhza a közép-szlovákiai Libetbányán (Ľubietová). Megtakarítást és vagyontárgyakat nem tüntetett fel nyilatkozatában.

A legkevesebbet kereső miniszter 2020-ban Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedésügyi miniszter volt. Ő tavaly összesen 49 140 eurót vitt haza. Oroszváron (Rusovce) van egy lakása, víkendháza pedig az észak-szlovákiai Zsolton (Zliechov) található. Van banki megtakarítása, pár festménye, valamint vagyontárgyai közé sorolta a lakása berendezését, és egy 1965-ös gyártású Ford gépkocsit is.

Samuel Vlčan (OĽANO) még csak idén július óta tölti be a mezőgazdasági miniszteri posztot, így nem csoda, hogy államtitkári fizetése tavaly még csak 9880 eurót tett ki összesen. Van számos ingatlanja, például két pozsonyi háza és egy étterme, háza, telke és kertje Nagybossányban (Veľké Bošany), sőt, horvátországi nyaralóval is rendelkezik, víkendháza pedig Donovalyn van az Alacsony-Tátrában. Vagyontárgyként egy motorcsónakot és két műalkotást tüntetett fel.

Érdekesség, hogy a miniszterek többségének jelzáloghitele is van, sőt, Eduard Heger miniszterelnöknek kettő is. A volt és mostani kormánytagok közül heten nincsenek ilyen formában eladósodva, mégpedig Marek Krajčí, Milan Krajniak, Mária Kolíková, Ján Budaj, Ján Mičovský és Richard Sulík. És persze Matovič, akinek nemcsak vagyona, hanem adóssága sincs.

(db/TASR)