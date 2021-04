Enyhítené a büntetéseket a füves cigiért az OĽaNO liberális szárnya, Kolíková szállítja a törvénymódosítást

Az OĽaNO képviselőinek egy csoportja sajótájékoztatón beszélt arról, hogy szeretnék elérni a könnyű drogok tartásáért kiszabható büntetések enyhítését.

Ez nem jelenti például a marihuána legalizációját, de még csak a dekriminalizációját sem. Juraj Krúpa, a parlament belbiztonsági bizottságának OĽaNO-s elnöke azt hangsúlyozta, kezdeményezésük célja, hogy elérjék, enyhüljön az aránytalanul súlyos, drákói szigor a szlovák törvénykezésben azokkal szemben, akik más bűncselekményt nem követnek el, minthogy saját fogyasztásra füvet vásárolnak.

A sajtótájékoztatón szerepelt Krúpán kívül Monika Kozelová, Kristián Čekovský és Romana Tabak. Korban egyébként meglehetősen vegyes képviselőkről van szó, míg ugyanis Čekovský és Tabak 30, illetve 29 évesek, Kozelová 60, Krúpa pedig köztük félúton van, 44 éves.

"A választási győzelem után azt ígértük az embereknek, hogy visszatér az igazságosság és a jogállamiság. Úgy gondolom, hogy ebbe beletartoznak az aránytalan büntetések is olyan személyekkel szemben, akik a kábítószerrel nem kereskednek és nem követnek el más bűncselekményt" - jegyezte meg Čekovský, emlékeztetve arra, hogy időről időre hoznak a bíróságok olyan ítéleteket, hogy egyszerű fűért valaki súlyosabb büntetést kap, mint a gyilkosok vagy más gonosztevők.

Megemlítette, hogy az OĽaNO frakcióján belül is szeretnék megnyitni a kérdést. "Mégha a frakció ketté is osztható konzervatívabb és liberálisabb tagokra, a kollégák némely témákat illetően már megleptek humánus hozzáállásukkal. Ebben a kérdésben is olyan kompromisszum elérése lesz a célunk, amely elfogadható lenne az egész koalícióban" - fogalmazott.

A Denník N a minap számolt be egy 27 éves fiatal ügyéről, akinél a rendőrök egy razzia során 8 gramm füvet találtak, és mivel már eleve feltételesen volt szabadlábon, amiért évekkel korábban hasonló ügyben már bűnösnek találták, most 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztést kaphatott, amiből végül 12 és fél év lett. 8 gramm fűért.

Írtak egy 6 éves férfi esetéről is, aki az udvarában, ahol tyúkokat, kacsákat és libákat tartott, vadkendert is termelt, mivel meg volt róla győződve, hogy az segít a magas vérnyomásán. Nyolc tő kender volt ott, ebből csak 3 tartalmazott THC-t, a marihuána legfőbb pszichoaktív hatóanyagát, a férfi "jelentős mennyiségű" kábítószer előállításáért 15 és 20 év közti szabadságvesztésre számíthat - most vizsgálati fogságban ül.

Egy szakolcai apa és fia is börtönbe került, miután a fiú apja telkén termesztett füvet. Néhány tő miatt a fiatalt 6 év 8 hónapra, apját 10 évre ítélték.

A Mária Kolíková (Za ľudí) vezette igazságügyi minisztérium a koalíció elé visz egy törvényt, melynek célja a súlyos büntetések enyhítése. Arról azonban egyelőre titkolóznak, hogy milyen mértékű enyhítésről van szó.

A jelenleg érvényes törvények szerint kis mennyiségű könnyű drog, például marihuána birtoklásáért három évig terjedő börtönbüntetés szabható ki, ami 5 évre nő, ha nagyobb mennyiségről van szó. Ha valakit első alkalommal kapnak el, és nem igazolódik be, hogy az illető termesztette a marihuánát, akkor ez általában felfüggesztettel zárul.

Ha valaki viszont kis mennyiségben termeszti a marihuánát, akkor a kiszabható büntetés már 3-tól 10 évig terjed, ha pedig a termesztett mennyiség fekete piaci értéke eléri a 2660 eurót, tehát nagy mennyiségről van szó, vagy pedig nem először kapják el, esetleg elvonókúrán vett részt, akkor 10-től 15 évig terjedő börtönre is ítélhetik.

Ha valaki kiskorúnak, tehát 15 év alattinak ad el kábítószert, vagy épp valaki az eladott kábítószertől meghal, akkor 15-20 évre, kábítószeres bűnbanda tagját pedig 15-25 évre ítélhetik.

A valóság azonban olyan abszurdumokat is teremt, hogy ott van például az említett visszaeső illető, akinél 8 gramm füvet találtak és első fokon 12 és fél évre ítélték, és van Ilja Weiss, a szeredi drogmaffia egyik vezető tagja, aki legalább négy éven keresztül vett részt a pervitingyártásban, csupán 9 évet kapott, mivel együttműködött a rendőrséggel.

(Denník N/parameter)