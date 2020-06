Enyhítik a járványügyi óvintézkedéseket a vágsellyei nyugdíjasotthonban is

A vágsellyei nyugdíjasotthonban is enyhítik a járványügyi óvintézkedéseket. Néhány hét múlva újra meglátogathatják szeretteik az otthon lakóit.

A vágsellyei idősek otthona

Janka Hušvétyová, az otthon igazgatója elmondta, június 15-től korlátozva ugyan, de újra engedélyezik a látogatást. „Minden nap 13-tól 16 óráig fogadhatnak látogatót az otthon lakói, előtte telefonon be kell jelentkezni"- mondta Hušvétyová.

A látogatók csak a komplexum kijelölt részein tartózkodhatnak, szájmaszkot és egyszer használatos kesztyűt kell viselniük, és két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.

Csak az jöhet látogatni, akinek nincs légúti megbetegedése, hőemelkedése, és nem találkozott olyan személlyel, aki külföldön járt. „Egy napon legfeljebb tíz lakó fogadhat látogatót. Legfeljebb két felnőtt mehet be egy lakóhoz, gyereket nem jöhet be. A látogatás legfeljebb 30 percig tarthat. Innivalót és apró tartós élelmiszert be lehet vinni az idősotthonba" - közölte Hušvétyová.

(TASR)