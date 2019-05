EP-választás: Matovič bejelentette, hogy visszalép!

Matovič azzal is indokolta visszalépését, hogy rendkívül kemény időket élünk. Peter Pollák pedig szerinte a legjobb válasz a szélsőségességgel szemben.

Úgy véli, fennáll a veszélye, hogy Szlovákiában a fasiszták és a szélsőségesek győzzenek a választáson, és attól tart, a választások után erre utaló címek lephetik el az európai sajtót.

Itt a teljes sajtótájékoztató:

Peter Pollák értékelte, amit Matovič mondott. "Amennyiben az emberek bizalmat szavaznak nekem, és európai parlamenti képviselő leszek, mindent megteszek azért, hogy megvédjem az Európai Unió minden nemzetiségének érdekeit" - húzta alá, majd hozzátette, kampánya nem csak a romákat helyezi előtérbe, de a szélsőségesség elleni harcot és a nemzetiségek támogatását is.

Matovič arra is válaszolt, mi lesz az ő sorsa. Tudni illik pár hónappal ezelőtt bejelentette, hogy ha nem kap 50 ezer karikát az EP-választáson, akkor lemond szlovák parlamenti képviselői mandátumáról. Nos, ez most már nem érvényes, szavai szerint marad a parlamentben. Leszögezte, hogy az egóját most félre kell tenni...

Szlovákiában május 25-én lesznek az európai parlamenti választások, 14 képviselőt választunk. A választáson bárki részt vehet (hazai és külföldi állampolgár is), aki szlovákiai állandó lakhellyel rendelkezik.

(TASR)