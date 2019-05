EP-választás: Szlovákiai magyar nem jutott be, de akadt egy szlovák, aki közvetítené a hangjukat

"Először fordul elő, hogy a szlovákiai magyaroknak nem lesz képviselete az Európai Parlamentben, ezért szeretnék egy fontos dolgot mondani: EP-képviselőként a szlovákiai magyarok érdekeit is védeni fogom csakúgy, mint a többi Szlovákiában élő nemzeti kisebbség és polgár érdekeit" - szögezi le saját Facebook-oldalán Šimečka.

Hozzáteszi: "Az európai eszmeiség azért is kivételes, mert garantálja a kisebbségek védelmét és segít megküzdeni a régi etnikai szembenállásokkal. Az Európai Parlamentben jelen kell lennie a szlovákiai magyarok hangjának is! Törekedni fogok arra, hogy azt közvetíteni tudjam még akkor is, ha az én esetemben ez sajnos csak szlovákul és angolul hangozhat majd."

