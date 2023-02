Éppen egy éve nácultak be az oroszok, de a világ hat országának bejön, hogy Putyinék nem húznak az anyjuk büdös dácsájába

Éppen egy éve hajnalban különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna ellen. Tavaly ilyenkor néhány napos kalandnak szánták ezt a lépést az oroszok, helyette elhúzódó, véres háború lett belőle. Putyin stratégiai kudarcot vallott, de messze még a vége. Most az ENSZ-ben szavaztak arról, hogy Oroszország azonnali vonja ki csapatait Ukrajna nemzetközileg elismert területéről. Az oroszokat nem számítva Moszkva mellett mindössze hatan voksoltak a 180 állam közül.

Fotó: TASR/AP

Február 24-e van, és szerencsére Putyin egyetlen terve sem valósult meg. Az orosz elnök arra számított, hogy néhány nap alatt elfoglalja Ukrajnát és a gázcsapjai elzárásával kiszárítja az európai szolidaritást. Csakhogy tévesen mérte fel az ukrán nép bátorságát és azt, hogy a keleti szomszédaink mennyire nem kérnek az oroszokból. A diktátorként viselkedő vezető benézte azt is, hogy a Nyugat hogyan reagál erre a lépésre. Moszkva nem számított arra, hogy ennyire összezárnak a demokratikusabb államok, és néhány hét tétovázás után fegyverekkel is segítik a megtámadottak ellenállását. És talán azt sem tudatosították Putyinék, hogy mennyire ramaty állapotban van az orosz hadsereg, amelyik képtelen legyűrni az általuk lenézett ukrán katonaságot.

Putyin egy éve azzal a hazugsággal indokolta a különleges katonai műveletnek hazudott háborúját, hogy megvédi a nyolc éve tartó donbaszi népirtás áldozatait és kiűzi a nácikat. Abból az országból, ahol az államfő, Volodimir Zelenszkij amellett, hogy orosz anyanyelvű, még zsidó származású is. Az orosz elnök azóta is félrebeszél, szerinte a Nyugat miatt tört ki a konfliktus, és így ők a Nyugattal háborúznak, nem a szerencsétlen Ukrajnával. Ez a kommunikációs húzás meg arra szolgál, hogy ezzel etesse a szankciók által sújtott országának lakosait, akiknek agyát már hosszú évek óta masszírozza a propagandájával. Mert az egész NATO-val szemben nem annyira ciki, ha egy év alatt alig tudtak területet rabolni az ukránoktól.

Mert azt amúgy nekik muszáj. Mert úgy néz ki, ez egy ilyen nemzet, amelyiknek az identitása perverz módon úgy birodalmi, hogy betegesen függ a területszerzéstől. Ilyen alapon viszont könnyű fenyegetésnek felfogni Ukrajna puszta létezését. A Grúziából 2008-ban lenyesett terület, meg a 2014-ben lenyúlt Krím után éppen "időszerű" volt, hogy a világ legnagyobbjára hízott gyilkos gömböc folytassa a zabálást. Ezt most már nehéz abbahagyni. Ha Putyin beismerné, hogy ezt az egészet benézte, neki könnyen vége lehetne. Ezért folytatnia kell a véres kampányát, legalább addig, amíg a Donbasz régió egészét meg nem szerzi. Ami nem lesz könnyű, és akkor még nem beszéltünk az ukránok tavaszra várt ellentámadásáról. Amit követően talán már mindkét fél annyira le lenne harcolva, hogy nyár környékén elkezdődhetnének a tűzszüneti tárgyalások, és legalább alábbhagyna a gyilkolászás intenzitása. Ami persze akár rögtön is befejeződhetne, ha hirtelen Putyin úgy döntene, elég volt. Mert ez csak tőle függ. Ő kezdte ezt az egész öldöklést, az ő seregei nyomultak be egy független országba, rajta múlik, meddig fajul ez a mértékét tekintve Európában világháború óta nem tapasztalt vérontás.

Amit most az ENSZ-ben sem néznek jó szemmel. Csütörtökön éjjel jött a hír, hogy a közgyűlésben ismét szavaztak az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, és a tagállamok háromnegyedének támogatásával elfogadták az ukrajnai békét sürgető határozatot. Konkrétan 180-an szavaztak az előterjesztésről, és ebből 141 ország képviselője voksolt arra a dokumentumra, amelyik felszólítja Oroszországot, hogy azonnali vonja ki csapatait Ukrajna nemzetközileg elismert területéről.

Az agresszor Moszkva mellett csak hat ország állt ki, köztük a leglükébb kinézetű diktátor által vezetett Észak Korea, az oroszoktól függő Szíria, az ellenzéki politikusok elleni fellépések miatt hírhedt Nicaragua, meg hát a nagy testvér halálos ölelésében vergődő Belarusz. Mivel azonban ez a határozat jogilag nem kötelező erejű, elfogadásától túl sok minden nem fog változni. Csak megerősítést kapott az a tény, hogy rettenetesen kínos bratyizni a háborújukkal több nemzetközi szerződést megszegő oroszokkal. Hiszen normális ország ilyenre nem vetemedik. Sőt, még olyan se, amelyiknek a vezetője szerint az ukrajnai háborúban nem a jó és a gonosz seregei, hanem csak két szláv ország csapatai vívják a háborújukat.

(sárp)