Érdekel a keresztszemes hímzés?

Mutatós és gyorsan elkészíthető saját készítésű ajándékokat készíthetsz keresztszemes hímzéssel. Ez a kézimunka napjainkban a reneszánszát éli, amit nem is csodálunk. Változatos használati tárgyakat alkothatsz vagy díszíthetsz a segítségével. Egyszerűen elsajátítható a mozdulatsor, amivel az alkotások készülnek, ezért akár gyermekeddel vagy unokáddal együtt is dolgozhattok.

Keresztszemes ábrák gyerekeknek

Rajzolhatsz te is jópofa mintákat egy kongré anyagra, amit csak követnie kell a gyermeknek az adott színű cérnával. Ezt azonban inkább nagyobbaknak vagy már rutinosabbaknak ajánljuk. Kezdésnek a yourhobby keresztszemes készlet szekciójából érdemes egyet választani. Ezek a csomagok egy előnyomott mintát és a hozzá tartozó cérnakészletet, sőt még keretet is tartalmaznak. Kicsiknek és nagyoknak is növeli az önbizalmát, ha az általa készített dekorációt látja nap mint nap.

Az apró kezeknek könnyebb az előnyomott alapon dolgozni, kisebb a tévesztés lehetősége, mint a sima kongrénál. Ráadásul a színes minta könnyebben fenntartja a motivációt. Ezek az alapok méretben is kisebbek, mégis látványosak, és méltán lehet büszke magára a gyerkőc a munka végén.

Kikapcsolódás felnőtteknek

Annyi mindent kell felnőttként megoldanunk, több területen megfelelnünk, hogy természetes, ha kikapcsolódásnak valami egyszerű tevékenységet választunk. A keresztszemes hímzés talán ezért is annyira népszerű: nem kell bonyolult öltési formákat elsajátítani. Mindössze két irányba kell vezetni a tűt, hogy kiadja a mintát.

A kreatív foglalatosság során az agy képes teljesen kikapcsolni, és csak arra összpontosítani, amit éppen csinálsz. A cikázó gondolatok háttérbe szorítása, a fókusz elvitele a megoldandó feladatokról csökkenti a stresszt, és javítja a koncentrációt. Mindeközben egy gyönyörű képet készíthetsz, ami keretezés után díszítheti a nappalid falát, vagy akár el is ajándékozhatsz.

Így készül a keresztszemes párna és terítő

Képen kívül más dekorációkat is alkothatsz. Szezononként cserélheted a terítőket vagy a díszpárnák huzatát, így felöltöztetheted a lakást akár évszaknak vagy ünnepnek megfelelően is. A textíliák még különlegesebbek, ha a rajtuk található motívum a saját kezed munkája. Ha ilyeneket készítenél, akkor a már kihímzett alapot egy hátlapra kell varrni, majd ezzel együtt kell rögzíteni a választott textilen.

A párnába végül helyezd be a töltőanyagot, és rendezd el esztétikusan a kanapén. Tisztításkor bánj velük kíméletesen. Ha lehet, akkor kézzel öblítsd ki, ne a gépbe tedd be mosni.

Próbáld ki a keresztszemes hímzést, és tapasztald meg, hogy a kreatív hobbik között is vannak olyanok, amik könnyen elsajátíthatók. Néhány délután alatt gyönyörű alkotások kerülhetnek ki a kezeid alól. Elrontani szinte lehetetlen, ezért a sikerélmény garantált. Nézz körül a yourhobby webshopjában, és válaszd ki azt a mintát, ami a leginkább közel áll hozzád.



(PR-cikk)