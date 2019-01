Érdekes dolgok derültek ki az idei Oscar-jelöltekről

Több érdekességet is összegyűjtött az amerikai filmakadémia az Oscar-díj kedden nyilvánosságra hozott idei jelöltjeiről: a Fekete párduc például az első, képregényből készült film, amely esélyes a legjobb film díjára, a Csillag születik című drámának pedig már a negyedik változatát jelölték a legrangosabb hollywoodi elismerésre.

A Fekete párduc előtt a Skippy című képregény alapján készült filmet már jelölték Oscar-díjra az elismerés hőskorában, de a kisiskolás fiúról és barátairól szóló alkotás nem önálló képregényen, hanem egy újság hasábjain megjelent kockákon alapult.

A Csillag születik különböző változatai eddig 26 jelölést kaptak, Bradley Cooper és Lady Gaga idei jelölése révén pedig harmadjára fordul elő, hogy mindkét főszereplőt jelölték. 1937-ben Frederic March és Janet Gaynor, 1954-ben pedig James Mason és Judy Garland volt esélyes a díjra a történet korábbi változataiban nyújtott alakításukért.

Tíz jelölésével a Roma című film beállította a Tigris és sárkány című kínai alkotás rekordját, idegen nyelvű mű ennél több kategóriában még nem volt esélyes az Oscar-díjra. A Roma, Alfonso Cuarón munkája a tizedik idegen nyelvű alkotás, amely bekerült a legjobb filmnek járó díj jelöltjei közé, ha nyer, azzal Oscar-történelmet ír, hiszen eddig egyetlen idegen nyelvű filmnek sem sikerült elvinnie a legfontosabbnak tartott díjat. A mexikói dráma az ötödik film, amelyet ugyanabban az évben a legjobb idegen nyelvű alkotások és a legjobb filmek között is jelöltek. Az előző négy - a Z, Az élet szép, a Tigris és a sárkány és a Szerelem - egyaránt elnyerte az idegen nyelvű film Oscar-díját, a legjobb film kategóriában viszont hoppon maradt.

Alfonso Cuarón a negyedik, aki négy különböző kategóriában - a legjobb film, rendezés, operatőr és eredeti forgatókönyv - is jelölést kapott ugyanazért a filmért. Warren Beattynek ez kétszer is sikerült a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi főszereplő és a forgatókönyv kategóriában az Ép testben épp, hogy élek és a Vörösök című munkájával. A Coen fivérek, Ethan és Joel pedig a legjobb film, a rendezés, a forgatókönyv és Roderic Jaynes álnéven a legjobb vágás kategóriában voltak a jelöltek között a Nem vénnek való vidék című drámájukért.

Idén először az idegen nyelvű filmek kategóriájában szereplő két alkotás rendezője is szerepel a legjobb rendezőnek járó Oscar-díj esélyesei között: mexikói Alfonso Cuarón mellett a lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháború című drámája révén.

A legjobb férfi főszereplők között esélyes Bradley Cooper a tizenötödik, aki egy saját maga rendezte film révén szerepel a jelöltek mezőnyében, és a kilencedik, aki bemutatkozó rendezésével érte el ezt a teljesítményt.

A színészi kategóriák jelöltjei közül nyolcan most először izgulhatnak az Oscar-díjért: Yalitza Aparicio, Olivia Colman, Marina de Tavira, Adam Driver, Sam Elliott, Richard E. Grant, Regina King és Rami Malek. A jelöltek között korábbi díjazottak is vannak, méghozzá öten: Mahershala Ali, Christian Bale, Sam Rockwell, Emma Stone és Rachel Weisz. Ketten tavaly is a jelöltek között voltak: Willem Dafoe és Sam Rockwell.

Yalitza Aparicio a második színésznő, akit debütáló alakításáért egy idegen nyelvű filmben rögtön Oscar-díjra jelöltek. Az első Catalina Sandino Moreno volt az Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes... című 2004-es film révén.

Lady Gaga a második, akit zenei és színész kategóriában is jelöltek ugyanazért a filmért, az első Mary J. Blige volt tavaly a Mudboundért.

Az operatőri jelölések is hoztak érdekességet: a Hidegháború és a Roma révén először fordul elő 1966 óta, hogy két fekete-fehér film is van az esélyesek között ugyanabban az évben. 1967, vagyis azóta, hogy az amerikai filmakadémia eltörölte a fekete-fehér és a színes filmek külön kategóriáját, mindössze 15 fekete-fehér film volt, amelynek operatőrét Oscar-díjra jelölték.

Sandy Powell A kedvenc és a Mary Poppins visszatér révén immár 14 jelöléssel büszkélkedhet a jelmeztervezők mezőnyében, ennél több egyetlen élő tervezőnek sincs. A rekordot 35 jelöléssel Edith Head (1897-1981) tartja.

