Érdekes programok várják a közönséget az idei Palóc Napokon is

A rendezvénysorozat csütörtök délután, augusztus 15-én kezdődik a Füleki Vármúzeum „Nógrád nagyjai – Bacskai Béla élete és munkássága” című kiállításának megnyitójával a Városi Honismereti Múzeum galériájában 16.30 órai kezdettel. Este 21.00 órától a városnapok kísérőprogramjaként a várudvarban bemutatják a 15. Táncszínházi workshop keretében elkészülő János vitéz című előadást, melynek rendezője Vlado Sadílek. A pénteki programok 13.00 órakor kezdődnek a Városi parkban az Ismerjetek meg minket! című programblokkal, mely Az én családom címmel meghirdetett gyermekrajzverseny kiértékelésével indul. Ezután roma tehetségek táncos-zenés műsorával, valamint hazai és magyarországi sztárvendégek – Ricco és Claudia, Rigó Mónika és a Ham Ko Ham – koncertjével folytatódik a program. Közben 15.00 órától a római katolikus templomnál leleplezik II. Koháry István mellszobrát, melynek kezdeményezője és megvalósítója a Koháry Polgári Társulás. A Palóc Napok és Füleki Városnapok hivatalos megnyitójára a Várudvarban kerül sor a 16.00 órakor kezdődő folklórműsor keretében, s itt kerülnek ünnepélyes átadásra a városdíjak is. Az ünnepi műsorban a várudvar színpadán közreműködik a helyi Jánošík Néptáncegyüttes és Jánošík Gyermek-néptáncegyüttes, a Ďatelinka zenekar, a Rakonca Néptáncegyüttes és a Kis Rakonca Gyermek-néptáncegyüttes, a Dűvő zenekar, a Foncsik Énekegyüttes és a File Banda. A műsor vendégei a Polgármester-díjban részesülő Agócs Gergely és Molota Ondrej lesznek. A pénteki napot 20.00 órától Deák Bill Gyula és a POLEMIC zenekar koncertje zárja a Várudvarban, melyre elővételben és a helyszínen is válthatók belépőjegyek, illetve érvényesek az önkormányzat által kibocsátott, augusztus 1. és 15. között átvehető ingyenjegyek is.

A Városnapokat kísérő Füleki Vásár helyszíne a Várfelső utca lesz, melynek közelében a szombati rendezvények is zajlanak. Augusztus 17-én reggel a piactéren és a Várfelső utcában vásári komédiások invitálják a közönséget a várudvarban rendezendő szombati programokra. A 10.00 órakor kezdődő Családi délelőtt keretében lesz utca- és meseszínház a MeseFiguráknak, a Kofferszínháznak és Fjodor bohócnak köszönhetően, gyerekkoncert a Kolompos zenekarral, kézzel hajtott körhinta, játszópark, gyermekíjászat, légvár és egyéb attrakciók. A délután 15.00 órákor kezdődő Szórakoztató műsor keretében a szervezők zenével és utcaszínházzal várják a várudvarra a közönséget: bemutatkozik a losonci Traditional Dixie Stompers és a füleki Infinity Music Band zenekar, a koncertek között pedig a Bab Társulat szórakoztatja a közönséget. A borok kedvelői ez idő alatt 14.00 órától ellátogathatnak a Pincesorra, a Nyitott Pincék Napja című kísérőrendezvényre. 16.30 órától a Filbyt épületénél megemlékeznek a füleki önkéntes tűzoltóság 125. évfordulójáról és ünnepélyesen átadják a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltószertárát. Az esti koncertek keretében a Várudvarban 20.00 órától a legendás LGT zenekar Zenevonat Szuperkoncertjére kerül sor, akik közös koncertet adnak Tóth Verával. Belépőjegyek a helyszínen is válthatók, a kedvezményes belépőket elővételben lehet megvásárolni a VMK-ban, illetve online jegyvásárlással a kultura.filakovo.sk honlapon.

Vasárnap délelőtt nem marad el a szlovák és magyar nyelvű szentmisékhez kapcsolódó, immár hagyományos ünnepi körmenet. Délután 13.00 órától a Szabadság téren kerül sor a Strongman – Erős emberek versenye címmű rendezvényre, mely újdonságnak számít a Városnapok programjában. A futballrajongók 16.30 órától szurkolhatnak a hazai FTC Fülek csapatának a III. liga bajnoki mérkőzésén, melyen futballistáink Krásno nad Kysucou csapatával lépnek pályára. A vasárnapi műsorok utolsó programblokkjaként 18.30 órai kezdettel sor kerül a Polgármester-díj ünnepélyes átadására, melynek keretében a díjazott, Szvorák Katalin népdalénekes is színpadra lép. A négynapos rendezvénysorozatot a vár udvarán egy zenekarral kísért nagyoperett, a MARICA GRÓFNŐ zárja, melyre elővételben (személyesen vagy online) és a helyszínen is válthatók belépőjegyek.

A Fülek Város és a városi intézmények (Városi Művelődési Központ, Füleki Vármúzeum, Közösségi Központ, FTC Fülek, Közhasznú Szolgáltatások), valamint egyéb városi és civil szervezetek által megrendezett programok nagy része ingyenes. A rendezvényt a Besztercebányai Megyei Önkormányzat, valamint a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

