Érdekes szakkör indult a csallóközi alapsulikban – a 3D nyomtatással ismerkednek a gyerekek

Egy régiófejlesztési program keretén belül háromdimenziós nyomtatóparkkal gazdagodnak az alapiskolák. A projekt októberben indult útjára, mostanra már a diákok némi betekintést nyerhettek a 3D nyomtatás alapjaiba.

„A külföldi országokat járva azt tapasztaltuk, hogy szinte minden oktatási intézmény kihasználja a 3D nyomtatás adta lehetőségeket. Mivel meggyőződésünk, hogy a mi gyermekeink semmivel sem képesek kevesebbre, mint más ország csemetéi, ezért továbbgondoltuk az alapötletet és megalkottuk Szlovákia első 3D nyomtatás köré épülő iskolai programját“ – mesélt az ötlet megszületéséről Katona Béla, a programot vezető Learn IT polgári társulás elnöke.

Egy egész iskolaévet felölelő tervet dolgoztak ki. A programhoz csatlakozó iskolákban szakkört indítottak a felső tagozatos diákoknak. Minden iskolában egy-egy ilyen kör indult. Az oktatók heti rendszerességgel ellátogatnak a gyerekekhez, és két órányi délutáni foglalkozás keretén belül ismertetik meg őket a 3D nyomtatással.

A gyerekek körében Tóth Kristóf, a szakkör egyik oktatója

Az alapokkal indítottak. „Az élményalapú oktatás elveit követjük. Miután az alapinformációkkal már megismerkedtek a gyerekek, két összeszerelésre váró nyomtatót viszünk el nekik. Az általunk már előkészített alkatrészekből, a diákok bevonásával összeszereljük az első két nyomtatónkat, amelyekkel aztán tovább folytathatjuk a munkát. E két 3D nyomtatóval iskolánként további nyolc teljes értékű, működőképes 3D nyomtatót nyomtatunk, majd szerelünk össze. A tanév végére így összesen tíz gépünk lesz (iskolánként), ami már egy szép kis nyomtatóparknak felel meg. Ezek természetesen mind az adott iskola tulajdonai maradnak” – magyarázta Katona Béla.

Miután a 3D nyomtató működési elvét átvették, megtanítják dolgozni a gyerekeket egy alapszintű modellezőprogramban. Ennek eredményeképp saját maguk által kitalált, megtervezett és kinyomtatott tárgyakat vihetnek haza. „A program használata egyszerű, mégis megannyi elképzelésünk megvalósítására alkalmas” – tette hozzá a projekt vezetője.

A kérdésre, hogy mégis mire is jó ez a program, a Learn IT polgári társulás tagjai a következőt válaszolták: „Az élmények mellett számtalan területen fejlődik általa a gyermek. A szakkörön egyebek mellett gondolkodásra ösztönözzük a fiatalokat, fejlesztjük a fantáziájukat, a motorikus készségüket, növeljük az informatikai és technikai tudásukat.”

Katona Béla, a Learn IT polgári társulás elnöke

Ahogyan Katona Bélától megtudtuk, bár maga a szakkör a felső tagozatos diákoknak szól, a nyomtató az alsó tagozatos kisdiákok oktatásában is a pedagógusok segítségére lehet. Számok, betűk, geometriai alakzatok, térképek, csontvázak – ezek mind könnyedén kinyomtathatók és alkalmazhatók egy-egy tanórán. „Az oktatáson túl praktikus dolgokra is kihasználhatjuk a szerkezetet. Nyomtathatunk például névre szóló vállfát a gyerekeknek, vagy törölközőtartót az osztályba. Minden csakis az adott pedagógus képzelőerejétől függ, éppen ezért, minden érdeklődő tanárt örömmel látunk a szakkörökön. Hiszen miután a szakkör véget ért, rajtuk a sor, hogy kihasználják iskolájuk 3D nyomtatóparkját.”

A 2021/22-es tanévben nyolc alapiskolában folyik a szakkör:

a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolában, a nagymegyeri magyar és szlovák tannyelvű iskolákban, a diósförgepatonyi alapiskolában, a légi magyar és szlovák tannyelvű sulikban, illetve Somorján a magyar és szlovák alapiskolában egyaránt.

A diósförgepatonyi és a légi szakkör egy-egy órájára a Paraméter is ellátogatott. Elsőre azt feltételeznénk, hogy a technikai dolgok inkább a fiúkat érdeklik, ezt a gondolatot azonban hamar megcáfolták a diákok. Az érdeklődők között ugyanis lányok is voltak. A résztvevők figyelmesen ülték végig az órákat. Közben sokat kérdeztek, több érdekes felvetésük is volt.

