Érdemes figyelniük a végzősöknek, ha nem tanulnak tovább

Szeptember 10-ig kell bejelentkezniük az álláskeresők nyilvántartásába azoknak, akik most fejezték be a középiskolát, és nem tanulnak tovább – tájékoztatott a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) SR.

Aki a megadott dátumig nem kérvényezi nyilvántartásba vételét, arra önkéntes munkanélküliként tekint a hivatal, és a törvény szerint egészségbiztosítást kell fizetnie. Ebben az esetben az egészségbiztosítójánál kell jelentkeznie.

A szülő augusztus 31-ig kap családi pótlékot a tanulmányait befejező gyereke után, akkor is, ha az korábban bejelentkezik a munkaügyi hivatal nyilvántartásába. A hivataltól már rögtön az érettségi után kérheti a végzős a nyilvántartásba vételt, ha azonnal állást akar keresni. A bejelentkezéstől kezdve rá is vonatkoznak az álláskeresőkre érvényes előírások.

Aki nappali tagozaton folytatja tanulmányait, annak nem kell kérnie a nyilvántartásba vételt, az állam továbbra is fizeti utána az egészségbiztosítást.

Az álláskeresőként nyilvántartott személy megbízási szerződéssel maximum 40 napot dolgozhat egy naptári évben, és az ebből származó havi bevétele nem haladhatja meg a törvény által megszabott létminimumot.

