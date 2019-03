„Érdemes minden nap újrakezdeni” – a pedagógusokat ünnepelték Dunaszerdahelyen

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban megtartott ünnepségen A. Szabó László a görög filozózus, Tatiosz szavaival tisztelgett a pedagógusok bölcsessége előtt.

„A bölcs észrevehetetlen: tudásával nem hivalkodik, csak érezzük jelenlétét; mértéktartó: mélységeit nem herdálja kis dolgokra; szerény: e mélység számára, akár egy vízcsepp; méltósága senkit nem bánt: nem örül, ha ünneplik, és nem fáj neki, ha gúnyolják; természetes, akár a felkelő nap: tudása tiszta égbolt, melyet nem zavar a felhők átvonulása; hallgatással többet ér el, mint száz beszéddel: nem szava, hanem lénye a példaadó; élő tükör: ha a szemébe nézel, megpillanthatod a mindenséget; ajtaja mindig nyitva áll: ha belépsz rajta, kitárul előtted a világ.”

Felhívta a figyelmet egyúttal hivatásuk súlyára és jelentőségére. „Ha csupán arra gondolunk, hogy a mai óvodások és iskolások 10-15-20 esztendő múltán mesteremberek, orvosok, mérnökök vagy akár tanítók lesznek, nem mindegy, milyen tevékenység folyik oktatási intézményeinkben, kik is formálják mindannyiunk jövőjét.

Óriási a tanítók felelőssége, ami nem minden esetben van egyenes arányban az elismerésükkel. Pedig különös megbízatás az övék. Rendeltetésük és küldetésük nem kevesebb, mint tudást és szeretetet ajándékozni a legkisebbeknek, a legsérülékenyebbeknek. Azoknak, akik egykor majd vezetőink és támaszaink lesznek.“

Köszönetet mondott neki a város minden polgára, valamint a szülők és nagyszülők nevében is, egyszesmind megerősítette hitüket abban, hogy „érdemes nap mint nap újrakezdeni”.

Ugyancsak felszólalt Nagy Péter diákpolgármester, aki szintén a pedagógusok fáradságos munkáját köszönte meg, továbbá azt, hogy „a kudarcok és nehézségek ellenére is minden nap nemcsak újult energiával próbálják átadni legjobb tudásukat, hanem szeretetükkel és példamutatásukkal is igyekeznek nevelni mindannyiunkat”. Hozzátette, „bár pedagógusnap csupán egy nap az évben, mi szeretnénk ha tudnák, hogy hálásak vagyunk önöknek minden egyes napért, még ha ezt néha kicsit furcsán mutatjuk is ki”.

Nagy Péter Darren Shan ír származású író szavaival folytatta. „A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük.”

Ezt követően került sor az emléklapok átadására, amelyeket A. Szabó László és Karaffa Attila alpolgármesterek, illetve Molnár Tímea, a városháza oktatásügyi főosztályának vezetője nyújtottak át az intézmények által javasolt pedagógusoknak.

Ők azok (iskolák szerint):

Szabó Gyula Alapiskola: Mgr. Ollé Katalin, PaedDr. Kiss Szilvia, Mgr. Molnár Ágnes, Mgr. Csomor János

Vámbéry Ármin Alapiskola: Mgr. Gencs Ferenc, Konkoly Ildikó, Mgr. Balogh Szilveszter, Mgr. Gáspár Mária

Kodály Zoltán Alapiskola: Mgr. Hykeš Tamara, Mgr. Ollári Mónika

Jilemnický utcai alapiskola: Mgr. Anikó Világiová, Mgr. Eva Takácsová, PaedDr.Peter Gajdoš

Smetana ligeti alapiskola: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová

Művészeti Alapiskola: Mgr.art. Ferdics Béla

Október utcai óvoda: Kovácsi Ildikó

Halpiac téri óvoda: Nagy Piroska, Varga Mária

Benedek Elek óvoda: Nagy Anita

Kálmán Erzsébet

Mindemellett Comenius-emlékéremmel tüntettek ki idén négy tanítónőt, akik már nyugdíjba vonultak, Mgr. Balla Zsuzsannát és Mgr. Bogyai Máriát a Vámbéryből, Mgr. Kálmán Erzsébetet a Kodály Zoltán AI-ból, illetve Benkovics Katalint a Benedek Elek óvodától, közülük azonban csak Kálmán Erzsébet vette át személyesen a kitüntetést, a többiek nem tudtak eljönni.

(SzT)