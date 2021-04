Eredjen dolgára a szlovák hadsereg, mondja a főparancsnok

Annak ellenére, hogy a Szlovák Fegyveres Erők jelentős mértékben kivette a részét a járványkezelésből, sikerült tartania a műveleti készenléti szintet is.

Ahhoz azonban, hogy ezt a szintet továbbra is képes legyen tartani, illetve fokozatosan szintet tudjon lépni, az asszisztensi feladatok teljesítése után vissza kell térnie a felkészüléshez és a kiképzésekhez, beleértve a nemzetközi hadgyakorlatokat is. Ezt Zuzana Čaputová államfő jelentette ki, aki egyben a Szlovák Fegyveres Erők főparancsnoka is. Az elnök asszony a közösségi hálón tájékoztatott a keddi (április 20.) találkozójáról Jaroslav Naď (OĽANO) védelmi miniszterrel és Daniel Zmeko vezérkari főnökkel.

Az államfő a tárgyaláson felvetette, hogy Szlovákiának fel kellene készülnie arra, hogy a nem katonai jellegű válsághelyzeteket a fegyveres erők bevonása nélkül is meg tudja oldani. Méltatta a katonák válságkezelés során végzett munkáját, ugyanakkor figyelmeztetett: előfordulhat olyan helyzet, amikor a Szlovák Köztársaságnak átfogóbb kihívásokkal vagy egyidejűleg több válsággal kell szembenéznie.

A csehországi helyzettel összefüggésben az államfő rákérdezett a hazai lőszerraktárak biztonsági állapotára. A védelmi tárca mindkét képviselője biztosította őt afelől, hogy a hadsereg kiemelt figyelmet szentel a lőszerraktárak védelmének.

A találkozón szóba került a katonai jelenlét fokozódása az ukrán-orosz határon, és az ebből fakadó aggodalmak. "Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy a fokozódó katonai jelenlét Ukrajna keleti határainál szokatlan, és hozzájárul Ukrajna, valamint az egész régió instabilitásához. Számunkra kiemelten fontos, hogy Ukrajna biztonsági környezete békés, stabil és kiszámítható legyen" - hangsúlyozta Čaputová.

