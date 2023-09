Erik Vlček: Biztos képviseletet Komáromnak!

Egy Duna-parti tájékoztató keretén belül jelentette be Peter Pellegrini, a HLAS-szociáldemokrata párt elnöke, hogy a komáromi sportlegenda, Erik Vlček csatlakozik csapatához és felkerül a HLAS párt országos parlamenti listájára. A hatszoros olimpikont döntéséről és terveiről kérdeztük.

Hogy kerül egy sportlegenda egy párt listájára?

Én nem politizálni készülök, hanem kihasználni az eddigi tapasztalataim, hogy tegyek valamit a régióért és a sportért. Eddig is magas szinten képviseltem a városomat és az országot, most a sportpályafutásom végén szeretném más formában szolgálni a közösségünket.

Novemberben függetlenként lett városi képviselő.

Ez így igaz és örülök, hogy a helyi döntésekben is részt vehetek és fejlődhet a városunk. Most sem politizálni készülök, az nem az én világom, hanem tenni valamit az emberek javára és a minél többet a sportért, ami az emberek egészségét és a közös élményeket szolgálja. Az országos politikában azonban már pártok vesznek részt, ezért választottam ezt az együttműködést. De nem pártkönyvet akarok, hanem a komáromiakat szeretném képviselni és lehetőséget kapni az eddigi tapasztalataim érvényesítésére.

Miért pont a HLAS-szociáldemokrata párt?

Ez a párt egy stabil politikai szereplő, biztos bejutással. A HLAS pártban tapasztalt politikusok vannak, akik olyan politikai stílust képviselnek, ami számomra elfogadható. Határozottan érvelnek, de sportszerűen versenyeznek. Úgy ahogy én is, hisznek abban, hogy a kemény munka és kitartás meghozza az eredményét.

És ezzel versenyképes lesz Komárom?

A komáromi régiónak jelenleg nincs képviselője a parlamentben. A komáromiak már azt is megtapasztalhatták többször, hogy a szavazatuk végül elveszett. Márpedig Komáromnak biztos képviselet kell, amely kulcsfontosságú a fejlesztéseket tekintve. Nem szabad hagynunk, hogy megszüntessék a Komáromi járást vagy leépítsék a kórházunkat, de az utakat, vasutat és a kikötőt is fejleszteni kell.

És ebben partner lesz a HLAS?

Peter Pellegrini nem egy alkalommal járt Komáromban, ismeri a régiót. De a tárgyalásokra is mindig felkészülten érkezett, külön kiemelte az erőd fejlesztésének rendkívüli fontosságát. Branislav Becík megyeelnök is sokat tesz a régióért. Meggyőződésem, hogy Komárom ilyen erős partnerekkel tud fejlődni. A komáromi járási szervezet elnökével Kocsis Viliammal közösen arra szeretnénk törekedni helyi és országos szinten egyaránt, hogy a komáromi családok is érezzék, hogy ő érdekeiket képviseljük és így segítjük az életüket.

(Politikai hirdetés)

(PR-cikk)