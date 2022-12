Érkezik a havazás az alacsonyabbak fekvő régiókba is – mutatjuk, mikor számíthatunk csapadékra

Az előrejelzések szerint csapadékosra fordulhat az idő az elkövetkező napokban, és nem kizárt, hogy az alacsonyabban fekvő területeken is hó formájában érkezik meg – hívta fel a figyelmet az iMeteo.sk meteorológiai portál.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ma van a meteorológiai ősz utolsó napja. Csütörtökön belépünk az év utolsó hónapjába, és várhatóan az időjárás is ehhez igazodik majd.

Az időjósok szerint az elkövetkező napokban tipikus decemberi időre van kilátás: hideg lesz és eső, havas eső, valamint havazás is valószínű.

Az előrejelzés szerint csütörtökön még a nap is előbújhat a felhők mögül, pénteken azonban már csapadékosra fordul az idő, és akár havazhat is. Az iMeteo.sk szerint az ország délnyugati részén elsősorban esőre van kilátás, de Pozsony magasabban fekvő pontjain már havazással is számolni kell. Az esti órákban pedig több régióban is havazhat az ország nyugati és középső részén.



(imeteo.sk)