Ernest Valko feltételezett gyilkosához különös események vezettek el, de még sokáig fogunk a részletekben kételkedni

Több mint 11 éve annak, hogy saját házában meggyilkolták Szlovákia egyik legbefolyásosabb ügyvédjét, az Alkotmánybíróság korábbi elnökét, Ernest Valkót, aki a politika legfelsőbb köreivel, de a pozsonyi alvilággal is kapcsolatban állt.

Ernest Valko (Fotó: TASR)

Ernest Valko halála egykor az egész országot megrázta, és mivel a tettes nem lett meg, a házából pedig tulajdonképpen a fegyverén kívül nem vittek el semmit, rögtön megindultak a találgatások, hogy mégis mi történhetett, ki állhat a szörnyű cselekmény mögött. Végül a különféle elméletekhez képest egy meglehetősen banális megoldás, egy rablógyilkosság kontúrjai kezdtek kirajzolódni.

Ernest Valkót limbachi házában gyilkolták meg 2010. november 8-án. A több mint nyolc évig tartó vizsgálat után a rendőrség tavaly májusban két gyanúsított, a 43 éves Jozef Radič és a 45 éves Jaroslav Klinka elleni vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást.

Az ügy kapcsán 2017 októberében tartott sajtótájékoztatót Jaromír Čižnár akkori főügyész és helyettese, Peter Šufliarsky, valamint az akkori országos rendőrfőkapitány, a ma korrupcióval és a rendőrségen belüli bűnszervezet vezetésével gyanúsított Tibor Gašpar. Čižnár azt mondta, hogy ugyan sokan már nem reménykedtek abban, hogy sikerül pontot tenni ennek az ügynek a végére, állítja, mégis sikerült. Šufliarsky azt emelte ki, hogy az akkor hét éve tartó nyomozást egszer sem kellett felfüggeszteni, ami azt jelenti, hogy a rendőrök végig bíztak a tettes(ek) kézre kerítésében.

A rendőrség szerint a tettesek be akartak törni Valko házába. Az egyik vádlott állítólag olyan tippet kapott, hogy Valko nagyobb pénzösszeget tart otthon.

A két elkövető a kerítésen átmászva jutott be a telekre, majd a házba, miután valamilyen bűzlő vegyszert engedtek be az egyik ablakon, melyen vágtak egy lyukat. Így akarták rákényszeríteni Valkót, hogy kiszellőztessen. Miután ilyen módon bejutottak a villába, váratlan összetűzésre került sor, melynek végén Radič mellkason lőtte az ügyvédet, aki belehalt a sérülésbe. Ezt követően Radič elvette Valko pisztolyát, amelyet az ügyvéd engedéllyel tartott. Mivel nem találtak pénzt, elmenekültek a helyszínről, a fegyvert pedig egy víztározóba dobták Bazintól nem messze, a rendőrség később meg is találta.

Honnan tudjuk ezt? Jaroslav Klinka, az egyik vádlott vallotta, miután 2017 májusában letartóztatták őt egy meglehetősen különös körülmények között elkövetett bankrablási kísérlet során Körmöcbányán.

Klinka egy gépfegyverrel és egy gránáttal ment bankot rabolni, de az egész balul sült el, mikor pedig menekülőre fogta, egy városi rendőr még lábon is lőtte. Klinka szerette volna a kiszabható büntetését csökkenteni, így elkezdett csiripelni, és elmondta, hogyan cselekedtek a másik vádlottal, Radičcsal Valko házánál.

Egy további különös részlet, hogy amikor Klinka erről vallott, Radič már évek óta börtönben ült. Őt 2013 májusában ítélték első fokon 11 év letöltendő börtönre egy smolenicei bankrablásért. A jogerős ítélet néhány hónappal Klinka elfogása előtt, 2017 januárjában született meg.

Ezt követően Radičot kihozták a börtönből, hogy a rendőrség kihallgathassa. Ügvédje, Ladislav Kuruc 2017 októberében azt mondta, hogy beismerte bűnrészességét a Valkónál történt rablásban, de ő azt állította, hogy Klinka lőtte le Valkót.

2017 novemberében Klinka vádalkut kötött, és a körmöcbányai bankrablási kísérletért 6 év 8 hónapot kapott, majd 2019 májusában a Valko-gyilkosságban való bűnrészességéért ismét, és akkor a börtönbüntetését felkerekítették nyolc évre. Ezzel az ügy Klinka számára lezárult, 2023 második felében pedig kérvényezheti feltételes szabadlábra helyezését.

Jozef Kandera ügyész, aki annak idején Klinka ügyét felügyelte, elégedett volt az ítélettel, és ő volt az, aki tavaly, 2020 májusában megtette a vádemelési javaslatot Radič ellen. Kandera ma a főügyész, Maroš Žilinka helyettese, és például ő volt az, aki a vitatott 363-as paragrafussal szabadlábra helyezte Vladimír Pčolinskýt, az előtte korrupcióval vádolt volt SIS-igazgatót.

2020 májusa óta viszont az ügy nem mozdult előre. A Pozsonyi I. Járásbíróság hosszú évek óta a leginkább leterhelt bíróság, és a helyzetét a járvány csak tovább nehezítette. Pavol Tomík bíró közölte, hogy az elmúlt két évben nyolc hónapon keresztül nem lehetett tárgyalni. Emlékeztetett, hogy olyan ügyek vannak elsőbbségben, amelyeknél a vádlott vizsgálati fogságban ül vagy amelyek kapcsán az Alkotmánybíróság már kimondta, hogy mielőbb döntés kell szülessen. Éppen ebből kifolyólag nem látja reálisnak, hogy Radič vádlott ügyében nemhogy idén, de jövőre megszülethessen az ítélet, sőt, még a főtárgyalás időpontját sem tudják kitűzni.

Jozef Radič esetében igaz, hogy jelenleg is jogerős börtönbüntetését tölti, csakhogy jövőre már akár feltételesen szabadulhatna is. Ő ugyanis 2014 decemberétől ült vizsgálati fogságban, mielőtt 2017-ben jogerősen elítélték. Jövő tavasszal pedig letelik a büntetésének kétharmada.

Radičot ugyan csak egyetlen bankrablásért tudták elítélni, eleinte komplikáltabb helyzetben volt, ugyanis hárommal is meggyanúsították. A smolenicei mellett ugyanis egy szenci és egy modrai bankfiók kirablásánál is ugyanolyan, Václav Klaust és Arnold Schwarzeneggert ábrázoló szilikonmaszkokat használtak a tettesek. Ami viszont a maszkok ellenére leleplezte Radičot a smolenicei esetnél, az egy szagnyom volt a banknak olyan részéről, ahová a hétköznapi ügyfelek nem férhetnek hozzá.

Klinka vallomása alapján egyébként illegális fegyvertartással is megvádolták Radičot, de 2019 májusában egyéb bizonyítékok híján ezt a vádat ejtették. Ugyancsak Klinka vallomása áll amögött, hogy Radič ellen folyamatban van még egy nyomozás, egy korábbi bűntársa, Anton Hupka meggyilkolása ügyében. A Joj TV ugyanakkor úgy tudja, hogy a Specializált Büntetőbíróság a múlt hónapban elutasította a vádemelési javaslatot az ügyben.

(SME)