Erős földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát, rengeteg a halott (VIDEÓK)

Törökországban 76 halálos áldozatot jelentettek, Szíria kormányerők kezén lévő részeiben 99 ember vesztette életét, míg a felkelők által ellenőrzött országrészből legkevesebb 20 halálos áldozatot jelentettek.

A Törökország középső részét és Szíria északkeleti felét megrázó, 7,8-as erősségú földmozgás épületeket döntött romba, és Cipruson és Libanonban is érezhető volt.

"Életem 40 évében még soha nem éreztem hasonlót" - mondta egy gaziantepi lakos a Reuters hírügynökségnek. "Legalább három erős rengés volt, úgy rázkódtunk, mint egy csecsemő a bölcsőben" - tette hozzá. Közölte azt is, hogy szerinte Gaziantepben senki nem maradt az otthonában, mindenki autóba ült, és igyekezett elmenekülni az épületek közeléből.

A strong earthquake of magnitude 7.9 struck southern Turkey and was felt in Cyprus, Lebanon and Syria. Rescuers were searching for people trapped in the rubble of collapsed buildings https://t.co/DsqXkAJXUW pic.twitter.com/kRbFp71qg7