Erős, tartós lehűlés töri meg az áprilisi nyarat!

Szombaton 27.4°C lett az országban mért legmagasabb hőmérsékleti érték. Ezt az adatot a közép-szlovákiai Rimakokova (Kokava nad Rimavicou) községben regisztrálta az SHMÚ.

Szombati maximum-hőmérsékleti értékek az SHMÚ automata állomásian. Forrás

Vasárnap pedig Ógyallán egészen 29.5°C-ig emelkedett a levegő hőmérséklete, de a pozsonyi reptéren is 28.2°C-os maximumot mért az SHMÚ! További állomások hőmérsékleti adatai:

Vasárnapi hőmérsékleti adatok szlovákiai meteorológiai állomásokról. Forrás

Hétfő

Hétfőn 22 és 26°C közé melegszik a levegő hőmérséklete. A délután folyamán nyugat és észak felől csökkenni kezd a hőmérséklet.

Hétfő délutáni hőmérsékleti értékek az ICON-EU modell szerint. Windy.com

A késő délutáni órákban először várhatóan nyugaton, majd az este, éjszaka folyamán már a középső és keleti vidékeken is számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Kiadós mennyiségű csapadék is hullhat nagyobb területen! A zivatarokat akár jégeső is kísérheti.

Hétfő kora estére (20 óra) előrejelzett 1 órás csapadékösszeg az ALADIN modell szerint. SHMÚ

Eleinte délnyugatias lesz a szél, majd napközben nyugat felől északnyugatira fordul. A széllökések jellemzően mérsékeltek-élénkek lesznek, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

Hétfő kora estére (19 óra) előrejelzett szél az ALADIN modell szerint. SHMÚ

Kedd

A nyugati tájakon enyhébb lesz a hajnal, mint a délután! A maximumok már csak 8-14°C között alakulnak, keleten várhatók a magasabb értékek.

Kedd délután várható hőmérsékleti értékek az ICON-EU modell szerint. Windy.com

Folytatódik a csapadékos időjárás, igaz a csapadék intenzitása gyengébb lesz, mint hétfő este, éjjel. A délután folyamán a középső és nyugati tájakon várhatóan megszűnik a csapadékhullás, de keleten még este is valószínű eső, záporeső.

Kedd kora délutánra (14 óra) előrejelzett 1 órás csapadékösszeg az ALADIN modell szerint. SHMÚ

A nyugatias légmozgást hajnalban a nyugati tájakon erős széllökések kísérhetik, napközben legfeljebb élénk széllökésekre készülhetünk.

Kedd késő délelőtt várható széllökések az ALADIN modell szerint. SHMÚ

A szerda estig Szlovákia déli területein lehulló csapadékösszeg elérheti a 10-25 mm-t is!

Az ECMWF IFS HRES modell az ország déli térségében nagy területen 10-20 mm csapadékot vár szerda estig. Forrás: meteologix.com

A hűvös folytatásról:

A hajnali 2-7°C-ról napközben 9-14°C-ig emelkedik a levegő hőmérséklete az ország déli területein, sőt, péntektől kezdve a hajnali órákban gyenge fagyra is számítani lehet a középső országrészben.

Gyenge eső, záporeső előfordulhat a következő napokban, mi több, az SHMÚ meteorológusai szerint 1100 méter tengerszint feletti magasságtól hó formájában hullhat le a csapadék.

Deres fű 2015. április 19-én Búcson.

Neked is van időjárással kapcsolatos fotód, akár korábbi is? Örömmel várjuk az idojaras@parameter.sk e-mail címünkre, s a felvételed bekerülhet a következő időjárás-előrejelzéssel kapcsolatos cikkünkbe!

(Henzel Dániel)