Erősödik az euró, mert olyat tettek vele, amit már több mint tíz éve nem

Annyira emelkedik az infláció, hogy 11 esztendő után az eurózóna közös valutájának, az eurónak a központi bankja, az Európai Központi Bank úgy határozott, kamatot emelt. Nem is akármekkorát. A hírre jelentős erősödésbe kezdett az euró.

A jegybank már előre jelezte, hogy a júliusi ülésen elkezdheti emelni a kamatokat, a júniusi tanácskozás után pedig azt is elárulták, hogy a következő ülésen 25 bázispontos, azaz negyed százalékpontos emelés jöhet. De közben kiderült, az infláció júniusban is növekedett, és a közös valuta meg gyengülni kezdett, emiatt határozottabb lépésre szánták el magukat Frankfurtban, hiszen már kevésnek tűnhetett a 25 bázispont. Ezért aztán

csütörtökön délután bejelentették a fél százalékpontos, azaz 50 bázispontos emelést, ami erőt ad az eurónak,

hiszen már az ezzel kapcsolatos várakozások megjelenése is erősödést váltott ki. A megfigyelők szerint a mai döntés elkötelezettséget mutat az infláció elleni harc mellett.

Van is mi ellen küzdeni. Júniusban ugyanis az egy hónappal korábbi 8,1-ről 8,6 százalékosra gyorsult az eurózóna inflációja – közölte az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat. Már a májusi is a legmagasabb infláció volt, amióta 1999-ben létrejött az eurózóna, így a mostani is történelmi rekordot jelent. A legdurvábban az energiaárak szálltak el, azok most átlagosan 41,9 százalékkal magasabbak, mint tavaly ilyenkor voltak.

A Szlovák Nemzeti Bank szerint idén nálunk az eurózónáétól magasabb, 10,4 százalékos lesz az infláció, és jövőre meg elérheti akár a 11,1 százalékot is. Emiatt meg a reálbérek - azaz a fizetések vásárlóértéke - szinte biztosan csökkenni fognak vagy másfél éven keresztül.

Ahogy a Portfolio.hu portál írja, az euró dollárral szembeni gyengélkedése is lépésre késztethette a jegybankot. Hiszen

a gyenge euró megnöveli az eurózóna országainak energiaszámláit a dollárban jegyzett árak miatt,

az energiaárak emelkedése pedig a termékek és szolgáltatások széles körének árazásába is beépül – azaz fokozza az inflációs nyomást. Az uniós jegybanknak szinte kötelező mondania valamit az euró gyengülésére, mert múlt héten a dollár 2001 után először paritásig erősödött az euróval szemben.

Az amerikai jegybank jövő héten ugyanis előreláthatólag 75 bázisponttal emel majd, de egyes vélemények szerint már az 1 százalékpontos emelés sem kizárható. Az amerikai jegybank március óta 1,5%-ponttal emelte meg az irányadó kamatsávot, amelynek teteje így 0,25%-ról 1,75%-ra nőtt. Ezzel szemben az EKB-nak ma délutánig az irányadó kamata -0,5% volt. A két jegybank közti ütemkülönbség volt a dollár relatív erősödésének egyik oka.

(Portfolio/dennikn/hvg)