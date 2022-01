Erősödik a portugál vonal Dunaszerdahelyen, ráfázott a kedvezőtlen szerződésfeltételekre a Spartak Trnava

A mögöttünk lévő hét nem szolgált hangzatos átigazolási hírekkel a Fortuna Liga csapatainál, de játékosmozgásból nem volt hiány.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Nem múlik el hét új DAC-igazolás nélkül: Alex Pinto után újabb portugál játékos csatlakozott a sárga-kékekhez, mégpedig André Miguel Pinto Lopes, azaz Andrezinho. A DAC kivásárolta a második ligás portugál Clube Desportivo Mafra gárdájánál érvényes szerződéséből, az átigazolási díjat nem hozták nyilvánosságra. A 25 éves játékos a középpálya támadó szekciójában, azon belül is a jobb szélen érzi magát a legjobban. A Mafra együttesében másfél év alatt 57 mérkőzésen lépett pályára, ezeken pedig 10 gólt és 4 gólpasszt jegyzett. A dunaszerdahelyiekkel 2023-ig szóló, további kétéves opciót tartalmazó szerződést kötött.

Távozott viszont Dunaszerdahelyről a védő Danylo Beskorovainyi, aki Németh Antalnál sokáig alapember volt, de Ahmet Muhamedbegovic kiszorította őt a kezdőből olyannyira, hogy az őszi szezon utolsó hat bajnokiján csak a kispadot koptatta, tétmérkőzésen pedig utoljára október végén lépett pályára. A 2019-ben U20-as vb-győztes védő számára fontos, hogy folyamatos játéklehetőséghez jusson, ezért ő is és a DAC is igent mondott a kazah FC Asztana megkeresésére. A 22 éves játékos az év végéig kerül kölcsönbe új kenyéradójához, amelynek opciós joga lesz az esetleges leigazolására.

Kedvezőtlen szerződési feltételek miatt elveszítette egyik legígéretesebb labdarúgóját a Spartak Trnava. A nagyszombatiak 2019-ben vették kölcsön a brazil Avaí FC-től Saymon Cabralt, aki ez idő feltornázta magát az A csapatba, amelyben 63 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Idén nyáron járt volna le a vendégjátéka, a Spartaknak pedig érdekében állt végleg megszerezni őt, és a játékos is hajlott a további együttműködésre. Csakhogy a szerződése tartalmazott egy olyan kitételt, amely szerint az anyaegyesülete a játékos beleegyezésével előre meghatározott feltételek mellett véget vethet a vendégjátéknak. Ez meg is történt, Cabralt visszarendelte az Avaí, és a szezon végéig kölcsönadta az emírségekbeli Khor Fakkannak. Peter Macho, a nagyszombatiak klubelnöke Cabralban látott annyi potenciált, hogy kipróbálja magát erősebb bajnokságban. „Sajnos a könnyebb utat választotta“ – mondta Macho.

Újfent szélnek eresztett egy rahedli játékost a sereghajtó Pohronie, közülük is a 36 éves kapus, Libor Hrdlička a legnagyobb név, aki így új klub után nézhet. Helyét a cseh Bohemianstól igazolt Patrik Le Gianggal tömték be. Bernard Karrica és Petar Micin vendégjátéka letelte után visszatért Szeredről a HNK Rijeka és az Udinese csapatához, Ondrej Machuca pedig ingyen távozott a cseh Fotbal Třinechez. Két új érkezőt jelentettek be a héten: Todor Todoroskit a Radnicki Nis, Martin Košťált pedig a Jagiellonia együttesétől igazolták le.



Az elmúlt hét átigazolásai a Transfermarkt szerint:

(tt)