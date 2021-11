Erőszakkal lázadtak a járványügyi korlátozások ellen, autókat gyújtottak fel, és kövekkel dobálták a rendőröket a holland tüntetők

Hét ember megsebesült rendőrségi lövésektől péntek este Rotterdamban a járványügyi korlátozások elleni erőszakos tüntetésen - jelentették hírügynökségek. A tiltakozók előzőleg autókat gyújtottak fel, tűzijátékokat gyújtottak meg, kövekkel dobálták a rendőröket, tűzoltókat. A hatóságok húsz embert őrizetbe vettek. A holland kikötőváros polgármestere "erőszakorgiának" nevezte a történteket.

Fotó: TASR/AP

Patricia Wessels rendőrségi szóvivő még péntek este azt mondta: "Figyelmeztető lövéseket adtunk le, és voltak célzott lövések is, mert a helyzet életveszélyes volt".

Több százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány azon terve ellen, amely szerint a fedett szórakozóhelyekre csak azok léphetnek be, akiknek van védettségi igazolványuk. A demonstráció nagyon erőszakossá vált. Emiatt a rendőség azonnal vészintézkedéseket vezetett be a városban, felszólította a lakosokat, hogy hagyják el az utcákat, a tüntetők ellen vízágyúkat és lovas rendőröket vetett be. Az ország más részeiből is vezényeltek Rotterdamba rendőröket. Az összecsapásokban rendőrök is megsebesültek.

A dpa hírügynökség fotók alapján azt írta, hogy legalább egy meglőtt ember feküdt a földön.

A súlyos incidensek hatására Ahmed Aboutaleb rotterdami polgármester szigorúan elítélte az erőszakos tüntetőket, és rendeletet adott ki arról, hogy tilos civileknek tartózkodni a tüntetés helyszínén, a központi és egy másik pályaudvaron. A vasúti közlekedést felfüggesztette a városban. Ez utóbbi korlátozásokat reggel már feloldotta.

Számos holland politikus elítélte a Twitteren a történteket. Részben a rotterdami erőszak miatt az ügyvezető holland kormány szilveszterre is betiltotta a tűzijátékok, petárdák használatát az egész országban - jelentette az ANP holland hírügynökség.

Hollandia a múlt hétvégén három hétre újra bevezetett néhány járványügyi korlátozást, hogy lassítsa a koronavírus okozta fertőzés újbóli terjedését, de a napi fertőzések a világjárvány kezdete óta a legmagasabb szinten maradtak.

(MTI)