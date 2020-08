Erőszakos tüntetések robbantak ki egy wisconsini városban, mert rendőrök meglőttek egy fekete férfit (VIDEÓK)

A rendőrség kijárási tilalom bevezetésével vetett véget a tüntetéseknek. A férfit súlyos állapotban szállították kórházba a helyi média jelentései szerint.

Az áldozatot Jacob Blake néven azonosította Tony Evers wisconsini kormányzó.

- írta a kormányzó közleményében.

A rendőröket egy családon belüli konfliktushoz hívták ki. A kenoshai rendőrkapitányság közleménye szerint a meglőtt férfit ők maguk szállították kórházba, de magyarázat egyelőre nincs arra, hogy mi késztette őket fegyverhasználatra.

Jacob Blake was shot in the back 7 times. This is what they’re doing in Kenosha.



Unarmed. And was breaking up a fight. But he gets shot.



This was a shoot to kill. And yet, people will still try to justify this.



YOU CAN’T. pic.twitter.com/gUQFJ8jLcB