Erre figyeljünk, ha állást keresünk

Munkát keresni nagyon stresszes dolog, hiszen bármennyire is igyekszünk, néha elég sok erőnket felemészti a folyamat. A megfelelés iránti vágy, az állandó böngészés és persze az ideális pozíció képének hajszolása már önmagában megerőltető. Éppen ezért az emberek úgy vágynak a hatékony álláskeresés receptjére, mint az éhező egy falat kenyérre. De létezik ilyen titkos recept? A következő cikkben most utánajárunk, hogy mire kell figyelnünk, s hogy milyen magatartással érhetünk el sikereket ezen a területen.

A válasz a részletekben rejlik

Hozzánk illő állást találni nehéz, de nem lehetetlen, csak a módszert kell jól megválasztani. Először is üljünk le, és gondoljuk át, mire van szükségünk. Határozzuk meg, hogy mi nem tetszik a jelenlegi munkahelyünkön és hogy milyen állást képzelünk el magunknak! Ha ezek alapján az önéletrajz is elkészült, akkor meg is pályázhatunk néhány pozíciót. A NyiregyhazaAllas lehetőségei között például számos nagyszerű ajánlat akad, nekünk csak abban kell biztosnak lennünk, hogy ezek közül melyik “kompatibilis velünk.”

Fel kell készülni lélekben arra is, hogy megadjunk egy saját bérigényt, vagyis érzékeltessük azt, hogy szerintünk mi mennyit érünk a piacon. Ennek meghatározásában döntő szempont lehet a szakmai tapasztalat, az adott szakma bérezésének jelenlegi piaci helyzete és az, hogy az országban milyen a foglalkoztatottsági helyzet.

Nem, nem vagyunk kötelesek igent mondani az első ajánlatra, amennyiben úgy érezzük, hogy “alulfizetnének” minket.

Az online munkakeresés szabályai

Ma már az álláskeresés legegyszerűbb formája az, amikor az erre a célra készült weboldalakon böngészünk. Ezeken a felületeken viszont kénytelenek vagyunk rákattintani a regisztráció ikonra. Itt könnyen megadhatjuk az adatainkat és feltölthetjük az önéletrajzunkat. A lehető legrészletesebben kell kitöltenünk a profilunkat, hiszen így sok-sok információt adunk meg a leendő munkaadónknak is.

A másik előnye az ilyen szintű alaposságnak, hogy ez esetben célzott hírleveleket fogunk kapni. Ne féljünk megadni a bérigényt sem a profilunkon!