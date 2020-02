Érsek Árpád: Mindig betartottam, amit ígértem

Megígértem, hogy az egész országban fogunk utakat építeni. Jelenleg több mint 130 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út építése zajlik. Ami a legfontosabb, hogy – az ígéretemnek megfelelően – egész Szlovákiában építkezünk. Keleten és a Kiszuca környékén az építkezések a tervek szerint haladnak. Az árvai régió útszakaszaira versenytárgyalásokat hirdettünk, csakúgy, mint Eperjestől északra. Ugyanez vonatkozik a déli vonalakra is, melyeket a múltban elhanyagoltak. És további projekteket készítünk elő az utánunk következő kormány számára.

Azt is megígértem, hogy a vonatközlekedéssel is foglalkozni fogok. Az elmúlt négy évben nemcsak megerősítettük a már működő vonalakat és 160 kilométer/órás sebességre gyorsítottuk fel a zsolnai járatokat, hanem egy másik ígéretem is valóra vált. Visszaállítottuk azokat a vonatjáratokat, melyeket a múltban felszámoltak. Többek között a déli vasútvonalakat Kassa irányába, vagy az ipolysági járatokat. A jövőt a tömegközlekedés és a vonatok jelentik, ezért kell ezt támogatnunk.

A terveink között szerepelt az idegenforgalom fellendítése, és jelen pillanatban az elsők között vagyunk Európában ezen a területen. Azt mondtuk, bevezetjük a vízi közlekedést, és a mára mindenki számára ismert Dunabusz projektje készen áll a megvalósításra. Ígértem, hogy az első osztályú utakra több pénz fog jutni, és 200 millió eurót sikerült megszereznem erre a célra. Nem a magam részére, hanem az utánam következő miniszternek.

Mert az utak nem a politikáról szólnak, hanem az ígéretek betartásáról. És ez pontosan az, amit miniszterként tettem. Betartottam az ígéreteimet.

Érsek Árpád, közlekedési és építésügyi miniszter

(PR-cikk)