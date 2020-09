Érsek: nem vagyok biztos abban, hogy megalapozott szakmai szempontok szerint készült a lista

Érsek Áprád (Híd) korábbi közlekedési miniszter szerint a kormány által elfogadott közúti projektek fontossági sorrendje legalábbis megkérdőjelezhető minőségű. Szerinte sok az előkészítetlen projekt az első helyeken, és a kormányon belül sincs egyetértés arról, hogy mekkora összeget fordíthatnak közútfejlesztésre. Úgy véli, hogy az első rendű utak felújítása is előkészítetlen.

Fotó: Paraméter

Elfogadhatónak tartja a közúti projektek fontossági sorrendjét, amelyet a közlekedésügyi miniszter javaslatára a napokban a kormány is elfogadott? A miniszter szerint szakmai szempontoknak megfelelően állították össze a sorrendet, ön megalapozottnak tartja ezt?

Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy megalapozott szakmai szempontok szerint készült a lista. Csak egy felvetés mindjárt a lista éléről: Léva került az első helyre, de miért nem Losonc vagy Ipolyság, ezek a projektek elő vannak készítve, de Léva nincs. Az rendben van, hogy a D3-ast építeni kell, ezt az előző kormány idején mi is fontos projektnek tartottuk, az építése folyamatos volt, mert Lengyelország és Csehország irányában elég sűrű a forgalom. De azt a kérdést fel kellene tenni, hogy az egyes szakaszok milyen előkészítettségűek. A Léva esetében meg vagyok győződve, hogy hiába van az első helyen, három év múlva sem tudják elkezdeni építeni, mert olyan alacsony az előkészítettségi szintje. Ott még ki kell vásárolni a telkeket stb.

Andrej Doležal közlekedési miniszter azt mondja, hogy ez csak a fontossági sorrend, ezután vetik majd össze azzal, hogy melyik projekt milyen állapotban van, és mennyi lesz a pénz az úthálózat fejlesztésére.

Igen, de eddig akkor mit csináltak? Az Értéket a Pénzért Intézet (ÚHP) csak egy tanácsadó szerv, nem dönthet arról, hogy milyen sorrendbe állítsuk azt egyes projekteket. Ez olyan, mintha átadnám a miniszteri hatáskört a minisztérium egyik főosztályvezetőjének, hiszen az ÚHP egy osztály a minisztériumon belül. Ezzel a mi időnkben is próbálkoztak.

A miniszter szerint nem az ÚHP döntött, ők többféle szempont szerint összeállítottak egy listát, egy fontossági sorrendet, amelyet végül a kormány hagyott jóvá.

Igen, de az is kiderült, hogy ez egyáltalán nem végleges lista, hiszen az építkezés kezdetét, a projekt megvalósításának határidejét nem tartalmazza. Ahogyan a miniszter is mondta, a projekt állapotának és a rendelkezésre álló pénznek megfelelően. De ezt még október közepén, amikorra ígérte, nem fogja tudni. Itt figyelembe kell venni azt is, amit az uniós alapokért felelős miniszter, Veronika Remišová mondott: a közutak és a vasutak fejlesztése csak a 4-5. helyen szerepel a kormány fontossági listáján. Ez ellentétben áll azzal, amit Doležal mondott.

A listán elég előkelő helyen szerepelaz első rendű utak felújítása. Erre csaknem 2 milliárd eurót akar fordítani a kormány. Ez megalapozott elképzelés, vannak előkészített projektek?

A sajtótájékoztatón a minszter nem kétmilliárd euróról beszél, hanem arról, hogy van pénzünk, mert aláírtunk egy memorandumot, ami plusz 50 millió eurót biztosít minden évben az utak felújítására a közútkezelőnek. De ezt a memorandumot még én írtam alá Peter Kažimír akkori pénzügyminiszterrel. Erre a memorandumra azért volt szükségünk, hogy el tudjuk kezdeni a pályáztatást, amihez szükség volt pénzügyi fedezetre. De még ez a pályázat sincs lezárva. Ugyanilyen memorandumot írtunk alá az R2-es építésének folytatására is, annak alapján tudtuk elindítani a Mýtna-Lovinobaňa közti szakasz építését.

Tehát ez a kétmilliárd euró az első rendű utak felújítására csak egy saccolt összeg?

Nem tudom, hogy ezt mi alapján határozták meg, és azt sem tudják szerintem, hogy miből biztosítják majd erre a forrásokat. Az elfogadható, hogy különválasztották az útfelújítást és az útépítést, az elsőrendű utakat folyamatosan fel kell újítani. Az sem igaz, hogy az állami költségvetésből egymilliárd eurót kaphat majd a tárca. A legjobb időszakban a minisztérium összköltségvetése 1,15 milliárd euró volt, de az egész minisztériumé, vagyis ebben benne volt a vasút és minden más is. De a pénz elköltése is gondot okoz majd. Vegyük például Komárom esetét, igaz, az elkerülő út projektje csak a 83. a listán. Az olyan állapotban volt a kormányváltás ideján, hogy ki lehetett volna írni a pályázatot a tervezésre. De azt a pályázatot sem írta ki senki, pedig a tervezés csak 2-3 millió eurós tétel lenne.

- lpj -