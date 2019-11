Érseknek nincs kétsége afelől, hogy a Híd bejut a parlamentbe

A program közlekedésre, sportra és a régiók fejlesztésére vonatkozó részét Érsek Agócs Attilával, a Most-Híd alelnökével, Fülek (Fiľakovo) polgármesterével, valamint Michal Goriščákkal, Felsővízköz (Svidník) alpolgármesterével, a párt Eperjes (Prešov) megyei elnökével közösen mutatta be. Érsek kijelentette, a közlekedési tárcsa vezetőjeként Szlovákia építésén dolgozott, és ezt a munkát ő és a Most-Híd folytatni akarja.

„Folytatjuk az építkezést, ne feledkezzünk meg a D3-as, az R2-es, az R4-es és az R7-es, valamint a többi út építéséről. Van, aki azt rója fel nekünk, hogy csak délen építkezünk. Nem tudom, Eperjes (Prešov), Csaca (Čadca), Felsővisnyó (Višňové) mióta van délen“

- mondta Érsek, hozzátéve, hogy meg akarják építeni a D1-es autópályát Pozsonytól Kassáig. Elmondása szerint a Híd keresi a további lehetőségeket a városokat és a falvak elkerülő utak megépítéséte. Érsek szerint a legnagyobb problémát a kamionforgalom okozza.

„Elsőrendű utat akarunk építeni Komárom, Nyitra és Nagytapolcsány (Topoľčany) között. Ez az egyik legfontosabb útszakasz“

- mondta.

A Híd azt akarja elérni, hogy az utakat és a hidakat ne csak akkor javítsák, amikor már teljesen tönkrementek. További feladat a párkányi új híd építése lesz - mondta a miniszter.

„A vasúti közlekedésre is összpontosítanunk kell, mivel 30 éve senki sem épített itt új vasútvonalat. Az Európai Bizottságtól úgy értesültem, hogy több pénz lesz az ilyen projektekre"

- mondta.

Ami a sportot illeti, a Híd el akarja érni, hogy felújítsák az ifjúsági sportközpontokat, bevezetné a Sportol az egész család programot, valamint legalább heti három testnevelés órát az iskolákban, és azon dolgoznak, hogy a vállalkozók szponzorálják a sportot. Az most a feladatunk, hogy bekerüljünk a parlamentbe, és nincs is kétségem afelől, hogy ez sikerülni fog. Nem szeretnénk, ha a választások után nélkülünk alakulna kormány" - mondta.

Agócs Attila kijelentette, egy alap létrehozását is javasolják, amelyből az önkormányzatok pályázhatnának útjavításra és karbantartásra. A Most-Hid folytatni akarja a kevésbé fejlett régiók támogatását és fejlesztését is. A régiók közti különbségek kiegyenlítése is a párt tervei között szerepel.

„Átfogóbb megközelítést javasolunk, amely figyelembe venné a régiók társadalmi-gazdasági sajátosságait"

- mondta Agócs.

Goriščák arról tájékoztatott, hogy a Most-Híd külön részleg létrehozását javasolja a Munka-, Szociális és Családügyi Központban, amely a képesítés nélküliek és a tartósan munkanélküliek elhelyezkedését segítené.

„Szükség van a fiatalokra a régiókban, mindent meg kell tenni, hogy otthon boldogulhassanak. Ezt elősegítené, ha több bérlakás épülne"

- mondta.

