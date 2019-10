Érsekújvárban fűtési hozzájárulást kaphatnak a rászorulók

Idén is hozzájárulást kapnak tüzelő vásárlására a rászorulók Érsekújvár önkormányzatától.

Nyugdíjasok és anyagi szükséghelyzetben lévők részesülhetnek segélyben. Az érintettek a napokban benyújthatják a kérvényt a városi hivatalba.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érsekújvári állandó lakhelyre bejegyzett lakosok kaphatják meg a hozzájárulást. A kérvényezőnek igazolnia kell továbbá, hogy családi házban lakik, esetleg a kiskertövezetben, a város bel- vagy külterületén, és szilárd tüzelővel fűt.

Jogosultak a hozzájárulásra az öregségi, az özvegyi, illetve a rokkantsági nyugdíjból élők is, ha havi bevételük nem haladja meg a 450 eurót. „Október 7-től a fűtési szezon végéig várjuk a kérvényeket a városi hivatalban. Azok a lakosok is igényelhetik a támogatást, akik tavaly is részesültek ilyen segélyben” – közölte a városi hivatal.



(TASR)