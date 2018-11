Értékek gyűjtéséről értekeztek az értékőrzők

A Nemzeti Művelődési Intézet két éve az országhatáron túli régiókban is szervez képzéseket elsősorban kulturális területen dolgozóknak, civil szervezeteknek, intézményvezetőknek. Ezelőtt Erdélyben és Vajdaságban voltak már hasonló összejövetelek, most itt első alkalommal az Értékfeltárás a közösségekben című képzés valósult meg. Az előzetes várakozás ellenére sokkal többen és távolabbi helyekről érkeztek.

„Az látszik, hogy a Csemadok helyi települési szervezeteit tudták megszólítani a szervezők, úgyhogy nagyon sokan a helyi Csemadok aktivistájaként és segítőjeként érkeztek” – magyarázza Kárpáti Árpád.



Kárpáti Árpád előadás közben

Amikor Magyarországon 2012-ben a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény megszületett, települési, és megyei értéktárakat hoztak létre, lehetővé tette ez a törvény, hogy külhoni értéktárak is létrejöjjenek.

„Ez volt, ami löketet adott, és emiatt tömegesen alakultak az értéktárak, de a Felvidéken más a helyzet, mert itt az értékfeltárásnak nagyobb múltja van, aminek egyik úttörője a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet. Ami elindult, az példaértékű és úgy gondolom, hogy az egész Kárpát-medencében ennek egy mozgalom-jellege kell, hogy legyen. A Magyar Kormány részéről ehhez kapcsolódóan támogatások is vannak. Több olyan program akad, amely módszertani ötleteket ad át, akár egy értékőr tábort is lehet említeni, ahol a fiatalokat vonják be ilyen típusú tevékenységbe, vagy most már audiovizuális eszközökkel rögzítik azt, amit ők egy-egy településről értéknek tartanak. Azt gondolom, hogy ez a folyamat jó irányban halad. Egyre több szakirodalom jelenik meg, egyre több módszertani anyag, itt is cserélgettük őket, hiszen többen hoztunk. Azt gondolom, hogy minél több ilyen rendezvényre szükség van” – hangsúlyozta Kárpáti.



Számos kiadvány cserélt gazdát

A háromnapos képzés során a résztvevők megismerkedhettek egyesek településén működő értékfeltárások folyamatával és módszereivel, illetve tapasztalatokat is cserélhettek.

(alsa)