"Érzéketlen volt a hangja, nem is látszott rajta, hogy meglepődne azon, ami történt"

Zsanettet bő egy héttel ezelőtt támadta meg három, a gazdájától messze, szabadon szaladgáló american bully típusú eb Albár határában, a kanálisnál, ahová rendszerint futni jár. A kutyák gazdája, Martin O. nem először keveredik ilyen ügybe, az elmúlt években több hasonló esetről is beszámoltak már nekünk, de az 50 éves férfi a jelek szerint nem tanul belőle. A súlyos sérülések mellett a legszörnyűbb az egészben, hogy miután a kutyái megtámadnak valakit, őt ez minden jel szerint hidegen hagyja és elballag. Idén már elítélték egy ilyen ügy miatt, cserbenhagyásért viszont nem. Zsanették most azért (is) küzdenek, hogy ez megváltozzon.

Archív felvételek

"Közkedvelt hely ez a kanálispart, oda járnak a családok a gyerekeikkel is, sportolni, futni, biciklivel. Mi is szeretünk oda járni, ha szép idő van. Aznap, míg a lányom aludt, a fiam oviban volt, én elmentem futni" - emlékezett vissza kérésünkre Zsanett erre a szörnyű napra.

Mint azt már korábban is megírtuk, férje szüleinek háza Albár határában, a sínek közelében található, onnan indult el Vásárút irányába, majd lekanyarodott a kanális felé, az mellett futott tovább. A kanális viszont kanyarog, az ívek mentén nem mindenhol látni messzire előre.

"Nem láttam a kutyákat, amikor pedig észrevettem őket, már késő volt, az egyik rögtön rám ugrott. A gazdájuk kb. 50 méterrel lehetett előttem, előre nézett, nem figyelte, hogy a kutyái mi csináltak. Miután az egyik rám ugrott, a másik kutya először annak ugrott neki. Elkezdtek egy kicsit marakodni, majd mindhárom rám támadt. Mikor elkezdtem ordítani a fájdalomtól, akkor vette észre a gazdájuk, mi zajlik mögötte, de nem sietett oda, csak ballagott" - folytatja Zsanett.

Hozzátette, az volt a legnagyobb szerencséje, hogy a kutyáknak nem sikerült leteperniük őt a földre. "Ha elfekszem, azt biztos nem élem túl. Védekeztem ahogy tudtam, de nem volt esélyem. Háromszor kiáltottam, többször nem mertem, mert az is hergeli a kutyákat" - számolt be róla, közben viszont tudni kell, hogy annak ellenére sikerült állva maradnia, hogy a kutyák izmokat téptek szét a lábában, illetve cafatokat téptek ki belőle.

Mikor odaért a gazdájuk, Zsanett szavai szerint annyit kérdezett, merről jött, mert nem látta őt. Miközben a kutyái 50 méterre mögötte szaladgáltak szájkosár és póráz nélkül. Ezenkívül csak annyit mondott, hogy sajnálja.

"Érzéketlen volt a hangja, nem is látszott rajta, hogy meglepődne azon, ami történt, nem volt elszörnyedve, hogy valakit megtéptek a kutyái. Nem kérdezte, mennyire súlyosak a sérüléseim, hívjon-e segítséget. Nálam telefon nem volt, anélkül járok futni. Tehetetlen helyzetben voltam" - fejtette ki.

Miután látta, hogy a férfi elballag, megpróbált elindulni. Az egyik kutya még elindult utána, de már nem támadta meg újra.

„Az a fickó cserben hagyott. Ez olyan mintha valakit elütnék autóval, és ott hagynám" - emlékeztetett.

Zsanett elmesélte azt is, hogy nem először találkozott Martin O.-val és a kutyáival a kanálisparton. "A férjemet is megtámadták már a kutyák. Neki sikerült ellöknie magától őket, de fájt utána a lába. Én kb. három éve találkoztam velük a kanálispart Albár és Nyárasd közti szakaszán, a csanádi híd közelében. Akkor a kutyák még kisebbek voltak, és az volt a szerencsém, hogy szembe jöttek, a gazda pedig mögöttük volt. Az egyik kutya akkor is rám ugrott, de ezután elmentek. A gazdi akkor sem mondott semmit" - húzta alá.

A mostani, súlyosabb támadás szerencsére egy olyan ponton történt, ahonnan a kanálistól egy ösvényen vissza tudott kanyarodni a sínek felé, így csak pár száz méterre volt az apósáék kertjétől. "Visszabicegtem a kertünkhöz, de olyan fájdalmaim voltak, hogy pontosan nem is tudom, hogy jutottam haza. Ilyenkor viszont dolgozik az emberben az adrenalin, főleg ha van kiért hazamenni. Előttem ott volt a családom, és tudtam, hogy haza kell mennem" - hangsúlyozta.

A kertben elsőként az apósával találkozott, ő szólt a sógorának, Péternek, aki korábban elsőként számolt be portálunknak a történtekről. Miután hívták a mentőket és a rendőrséget, Péter indult végül az autójával a kutyák gazdájának nyomába, és kísérte őt egészen Hegyéte határáig, a vasúti hídig, ahol amaz a kocsijával parkolt. Péter a saját kocsijából nem szállt ki, érthető okokból, és miután egy ismerőse is megérkezett, sikerült blokkolniuk Martin O. útját.

Zsanettet eközben bevitték a sürgősségire, ahol kapott infúziót, valamint összevarrták a kezét és a lábát. "A rendőrnő odajött kihallgatni, majd másnap (péntek - a szerk. megj.) este eljött hozzánk, akkor írtam alá, hogy elkezdték az eljárást, szombaton pedig felvették a vallomásomat. Mondtam, hogy nem hívott mentőt, se nem kérdezte, hogy mennyire súlyosak a sérüléseim. Érzéketlen volt, nem is érdekelte, mi van velem, pedig a szemüvegem is, a ruhám is véres volt, és ordítottam a fájdalomtól - szögezte le.

Hétfőn a rendőrség közölte, Martin O.-t testi sértéssel gyanúsítják. Cserbenhagyással nem. Hasonlóképp egy közel két éve történt esethez, amelyben idén tavasszal született jogerős döntés, pénzbüntetésről.

A sértett szintén egy fiatal hölgy volt, következő cikkünkben az ő esetével foglalkozunk. Hogy a rendőrség miért értékeli pillanatnyilag így a történteket, arra egyelőre választ nem kaptunk. Zsanett mindenesetre közölte, folyamatban van a panaszuk kidolgozása, amiben erre is felhívják a figyelmet.

(SzT)