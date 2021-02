Észak-Amerika legrégebbi kutyacsonttöredékét találták meg Alaszkában, a maradvány több mint 10 ezer éves.

Korábbi kutatások igazolták, hogy a háziasított kutyák az emberrel együtt érkeztek Amerikába, csontmaradványaik DNS-ének vizsgálata az ember letelepedésének kronológiáját is segít felderíteni - írták a kutatók a Proceedings of the Royal Society B című tudományos folyóirat szerdán megjelent számában.

A Buffalói Egyetem vezette kutatás egy Alaszka délkeleti részén talált csonttöredék mitokondriális DNS-ét elemezte. A kutatók először úgy gondolták, medvecsonttal van dolguk.

Amikor közelebbről megvizsgálták, kiderült, hogy egy kutya combcsontjának egy darabját találták meg. Az állat nagyjából 10 500 évvel ezelőtt élt a régióban, olyan amerikai kutyák genetikai örökségén osztozik, amelyek az európai fajták érkezése előtt éltek a kontinensen.

"Mivel a kutyák az ember elterjedésének modelljét mutatják, adataink nemcsak a kronológiát, hanem az ember és a kutya Amerikába érkezésének helyét is segítenek meghatározni"

- mondta Charlotte Lindqvist, a Buffalói Egyetem és a Dél-dakotai Egyetem evolúcióbiológusa az AFP francia hírügynökségnek.

Eredményeik is alátámasztják, hogy az ember Szibéria felől vándorolt be Észak-Amerikába.

"Délkelet-Alaszka afféle jégmentes megállóhely lehetett. Most azt gondoljuk, hogy az Alaszkán át vezető korai emberi bevándorlás fontosabb lehetett, mint ahogy néhányan korábban vélték"

- tette hozzá.

A csonttöredék szénizotópos vizsgálata megmutatta, hogy az ősi alaszkai kutya valószínűleg halon, fóka- és bálnahúson élt.

Lindqvist szerint a kutyák nem egyszerre érkeztek Észak-Amerikába: egyesek később, a thulékkal jöttek Kelet-Ázsiából, a szibériai huskyt a 19. századi aranyláz idején hozták be Alaszkába.

Régóta folyik vita arról, hogy az első emberek a jég visszahúzódásával kialakult földfolyosón, a Beringia-hídon léptek észak-amerikai földre, vagy a Csendes-óceán északi partja mentén évezredekkel korábban.

Lindqvist szerint eredményeik azt támasztják alá, hogy a kutyák az emberek első hullámával érkeztek a kontinensre.

"A jégtakaró parti széle legalább 17 ezer évvel ezelőtt kezdett olvadni, a folyosó nagyjából 13 évvel ezelőttig nem volt járható. A genetika bizonyítékok alapján a legvalószínűbb, hogy az első amerikaiak 16 ezer évvel ezelőtt érkeztek. Tanulmányunk alátámasztja, hogy a mi partvidéki kutyánk olyan ősök leszármazottja, amelyek részt vettek ebben az első bevándorlási hullámban"

- magyarázta a biológus.

