Esze ágában sem volt megállni ennek a tahónak a pirosnál, miközben a zebrára épp rábiciklizett egy gyerek! (Videó)

A fedélzeti kamerás autóból látni, ahogy a belső sávban száguldó autósnak esze ágában sem volt megállni egy zebra előtt, miközben ott jól láthatóan világított a piros jelzés az autósoknak, előnybe hozva a zebrán áthaladó gyalogosokat vagy bicikliseket.

Az is látható, hogy jobbról épp egy biciklis gyerek, mögötte pedig egy hozzátartozója érkezik abban az ütemben az átkelőhöz, ahogy az autós is. Szerencséjükre nem egy másodperccel korábban. Igaz, hogy a zebra előtt nekik is le kellene szállniuk, de az autóst ez nem menti fel.

(via Čas.sk)