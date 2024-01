Eszeveszett tempóban hasított egy céges furgon Tallóson

107 km/órával mértek be a rendőrök egy Peugeot Expertet Tallóson.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

A céges autó 57 km/órával lépte túl a maximálisan megengedett haladási sebességet, ugyanis lakott területen 107-tel száguldott a szombaton délután.

A rendőrség az objektív felelősség elve alapján intézi az ügyet, a büntetést tehát a jármű tulajdonosa kapja postai úton.

Az eset kapcsán a rendőrök figyelmeztetik a sofőröket, hogy minden esetben tartsák be a maximális sebességet, bármennyire is sietnek. A lakott területeken ráadásul fontos arra is gondolni, hogy bármikor kiszaladhat az autó elé egy gyerek, elgázolhatnak egy nyugdíjast vagy akár kerékpárost is elsodorhatnak. „A fizikát és a féktávot egyszerűen nem lehet becsapni” – zárták.



