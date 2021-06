EURO-2020: Az angolok ennél esélyesebbek már nem lehetnek az aranyra, a csehek a gyors kontrákban bíznak – csoportbemutató

Napokon belül kezdetét veszi a koronavírus-járvány miatt idénre halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság. Cikksorozatunkban bemutatjuk az egyes résztvevőket, a D csoporttal folytatjuk.

Fotó: AFP

Csehország

A csehek 1996 óta minden Eb-re kijutottak, de csak kétszer tudtak igazán maradandót alkotni: a 96´-os tornán ezüstéremig, a 2004-esen pedig elődöntőig jutottak, ahol aztán a későbbi győztes görögökkel drámai csatában alulmaradtak. 2012-ben a negyeddöntő, 2000-ben, 2008-ban és 2016-ban pedig a csoportkör jelentette a végállomást. Csehország az idei Eb-ről sem fog hiányozni, a selejtezőben az angolok mögött a második helyet szerezte meg. Bár hazai pályán az összes mérkőzését megnyerte, idegenben nem ment a játék – csak Montenegróban tudott győzni, kikapott Bulgáriában és Koszovóban is, az angolok pedig egy ötössel küldték haza.

Jaroslav Šilhavý vezetőedző gyors labdajáratást, stabil védekezést és magas letámadást kér a játékosaitól. Gyakorta kontrákra rendezkednek be, hogy aztán néhány labdaérintésből eljussanak az ellenfél kapujáig. Ami a továbbjutási esélyeiket illeti: ha sikerrel veszik a skótok elleni első mérkőzésüket, akkor nagy valószínűséggel a horvátokkal küzdhetnek meg a második helyért.



Fotó: AFP

Az egy szem csatár elöl általában Patrik Schick, aki idén a Leverkusen színeiben kilenc bajnoki gólig jutott – technikás, jól helyezkedik. A támadások felépítését a herthás Vladimír Darida támogatja a középpályáról, a két West Ham-i légiós, Tomáš Souček és Vladimír Coufal pedig a védekezést segíti. Két remek kapussal is rendelkeznek a csehek: legtöbbször Tomáš Vaclík nevével szokott kezdődni a névsor, de a 32 éves hálóőr idén csak padozott Sevillában, a nála három évvel fiatalabb Jiří Pavlenka viszont alapember volt a Werder Bremenben.

Eb-szereplések: 10 (1960*, 1976*, 1980*, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: aranyérem (1976)

Szövetségi kapitány: Jaroslav Šilhavý

A legtöbb gól a selejtezőkön: Patrik Schick (4)

A keret legértékesebb játékosa: Tomáš Souček (40 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 40.

*Csehszlovákiaként

A selejtezőben:

Anglia 2:1, 0:5

Koszovó 2:1, 1:2

Bulgária 2:1, 0:1

Montenegró 3:0, 3:0

Játékoskeret:

Kapusok: Jiří Pavlenka (Werder Bremen), Tomáš Vaclík (Sevilla), Aleš Mandous (Olomouc)

Védők: Ondrej Čelustka (Sparta Praha), Jan Bořil (Slavia Praha), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol), Aleš Mateju (Brescia), Vladimír Coufal (West Ham United), David Zima (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň)

Középpályások: Jakub Jankto (Sampdoria), Antonín Barák (Hellas Verona), Tomáš Souček (West Ham United), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Alex Král (Szpartak Moszkva), Vladimír Darida (Hertha BSC), Petr Ševčík (Slavia Praha), Jakub Pešek (Slovan Liberec), Michal Sadílek (PSV Eindhoven)

Támadók: Michael Krmenčík (PAOK), Tomáš Pekhart (Legia Warszawa), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Burnley), Adam Hložek (Sparta Praha)



Horvátország

Korábban a horvátok mindig titkos esélyesként jutottak ki a nagy tornákra, de a várt eredmény rendre elmaradt. A 1998-as vb-bronz óta sokszor a csoportból való továbbjutás is gondot jelentett, de ha ez össze is jött, már a kieséses szakasz első részében búcsúzni kényszerültek. Három éve az oroszországi vb-n viszont megtört a jég: a sportszakmai szempontból legjobb korban lévő horvátok ezüstérmet szereztek. Ezt követően több kulcsember (Mandzukic, Rakitic, Subasic) is lemondta a válogatottságot, az új csapat felépítése pedig nem ment könnyen. A Nemzetek Ligája első és második kiírásában is kudarcot vallottak a horvátok, az Eb-selejtezőt viszont már sikerrel vették – Walest, Szlovákiát és Magyarországot megelőzve az első helyről jutottak ki a tornára.

Az elmúlt évekkel ellentétben a horvátok játéka nem volt mindig meggyőző, főként a rögzített szituációknál hiányzik az összhang. Ha hinni lehet a szóbeszédnek, ez főként annak köszönhető, hogy a csapatba beépített új játékosok nem tisztelik kellően a több Eb-t és vb-t megjárt veteránokat. Ha egy csapatból hiányzik az egység, az sorsdöntő következményekkel járhat (lásd a franciákat a 2010-es vb-n). Ettől függetlenül a horvátok kerete van olyan erős, hogy kiharcolják a továbbjutást, arra viszont nem sok az esély, hogy ezúttal is az aranyért játsszanak.



Fotó: AFP

A csapat nagy része veteránokra épül: hátul még mindig Domagoj Vida és Dejan Lovren alkotja a védőfalat, a komoly sérülésekből felépülő Sime Vrsaljko csak árnyéka önmagának, Duje Caleta-Carban viszont látni fantáziát. A védelmet és a támadószekciót Marcelo Brozovic köti össze a középpályán, az aranylabdás Luka Modric ugyan már 36 éves lesz idén, de még mindig remekül osztogatja a labdát, elöl pedig a két milánói támadó, Ivan Perisic és Ante Rebic felel a gólszerzésért.

Eb-szereplések: 6 (1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: negyeddöntős (1996, 2008)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

A legtöbb gól a selejtezőkön: Bruno Petkovic (4)

A keret legértékesebb játékosa: Mateo Kovacic (45 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 14.

A selejtezőben:

Wales 2:1, 1:1

Szlovákia 3:1, 4:0

Magyarország 3:0, 1:2

Azerbajdzsán 2:1, 1:1

Játékoskeret:

Kapusok: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton)

Védők: Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Domagoj Vida (Besiktas), Josip Juranovic (Legia Warszawa), Dejan Lovren (Zenit), Duje Caleta-Car (Olympique Marseille), Borna Barisic (Rangers), Mile Skoric (NK Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Domagoj Bradaric (Lille)

Középpályások: Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Internazionale), Milan Badelj (Genoa), Mateo Kovacic (Chelsea), Nikola Vlasic (CSZKA Moszkva), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

Támadók: Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ivan Perisic (Internazionale), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Rebic (Milan), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna)



Skócia

Skócia is a Nemzetek Ligájának köszönheti, hogy 1996 után újfent ott lehet az Európa-bajnokságon. A szigetországiak Belgium és Oroszország mögött csak harmadikként végeztek a selejtezős csoportjukban, a Nemzetek Ligájában elért csoportbéli első helynek köszönhetően viszont indulhattak a pótselejtezőben. A továbbjutásért alaposan meg kellett izzadniuk: Izraelt és Szerbiát is csak büntetőkkel tudták legyőzni.



Fotó: AFP

A skót csapatról nem mondhatni, hogy nagy gólvágó lenne, védekezésben viszont nagyon ott van a szeren. Ebből kifolyólag a masszív emberfogásra és a labdaszerzést követő ellentámadásokra építenek. A skót csapat tipikusan az a kellemetlen ellenfél, amelynek védelmét sokáig kell döngetni, hogy megadja magát, emellett hajlamos rá, hogy csak egy félidőn át játszik jól. Összességében nézve meglepetés lenne, ha a skótok továbbjutnának a csoportjukból, az angolok elleni szigetországi derbi viszont pikánsnak ígérkezik.

Steve Clarke szövetségi kapitánynak sikerült megoldania, hogy két világklasszis balhátvédje, Kieran Tierney (Arsenal) és Andrew Robertson (Liverpool) egyszerre lehessen pályán – Tierney ötvédős rendszerben baloldali középső védőt játszik, vagy Robertsont egy sorral feljebb tolja a középpályára. A csapat másik nagy neve a Manchester Unitedban pallérozódó Scott McTominay, aki középső védőként és védekező középpályásként is bevethető.

Eb-szereplések: 3 (1992, 1996, 2020)

A legjobb eredmény: csoportkör (1992, 1996)

Szövetségi kapitány: Steven Clarke

A legtöbb gól a selejtezőkön: John McGinn (7)

A keret legértékesebb játékosa: Andrew Robertson (65 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 44.

A selejtezőben:

Belgium 0:4, 0:3

Oroszország 1:2, 0:4

Ciprus 2:1, 2:1

Kazahsztán 3:1, 0:3

San Marino 6:0, 2:0

A pótselejtezőben:

Izrael 0:0 – büntetőkkel 5:3

Szerbia 1:1 – büntetőkkel 5:4

Játékoskeret:

Kapusok: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Védők: Andrew Roberston (Liverpool), Grant Hanley (Norwich City), Scott McKenna (Nottingham Forest), Kieran Tierney (Arsenal), Stephen O'Donnell (Motherwell), Declan Gallagher (Motherwell), Liam Cooper (Leeds United), Jack Hendry (Oostende), Greg Taylor (Celtic), Nathan Patterson (Rangers)

Középpályások: John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Stuart Armstrong (Southampton), Scott McTominay (Manchester United), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), David Turnbull (Celtic)

Támadók: James Forrest (Celtic), Ryan Christie (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Lyndon Dykes (QPR), Ché Adams (Southampton), Kevin Nisbet (Hibernian)



Anglia

Anglia ezúttal tényleg felérhet a csúcsra, és ez most nem a szokásos, nagy tornák előtti üres beszéd. A szigetországiak az 1966-os vébé óta várnak rá, hogy a válogatott újra nagy trófeát nyerjen, noha a legtöbb tornán rendre az esélyesek között emlegették. De valami mindig hiányzott. A 2018-as világbajnokságon látottakra viszont lehet építeni, a csapat ott a negyedik helyen végzett, azóta pedig további fejlődésen ment keresztül. A selejtezős csoportjukat simán nyerték, nyolc meccsen 37 gólt szerezve.

Gareth Southgate olyan fiatal játékosokra számíthat, akik még éveken keresztül a toppon futballozhatnak. A szövetségi kapitány a stabil védekezésre épít, de a támadósort sem kell félteni, és bár taktikailag nem mindig húz merészet, amíg jönnek az eredmények, addig kár is felróni neki. Az angolok csoportból való továbbjutása alap elvárás, és ha a kieséses szakaszban nem ijednek meg a komolyabb ellenfelektől, akkor nem elképzelhetetlen, hogy egészen a döntőig eljussanak. Az elmúlt éveket figyelembe véve talán most van a legnagyobb esélyük az aranyérem megszerzésére.



Fotó: AFP

Ami a keretet illet: három éve Jordan Pickford biztos pontnak tűnt a kapuban, azóta viszont voltak gyengébb pillanatai – helyettese a manchesteri Dean Henderson. Harry Maguire és John Stones személyében két megbízható középső védő alkotja a védelem középpontját, a széleken pedig olyan játékosok támogatják a támadásokat, mint Ben Chilwell, Reece James, Kieran Trippier vagy Kyle Walker. Southgate számára a támadósor összeállítása okozhatja legnagyobb fejtörést – mármint, hogy kit hagyjon ki. Harry Kane biztos pont, a szélekről Phil Foden és Raheem Sterling támogatja. És akkor még nem ejtettünk szót a fiatal üstökösöktől: Jude Bellingham, Marcus Rashford, Jadon Sancho és Mason Mount korunk legnagyobb tehetségei közé tartoznak.

Eb-szereplések: 10 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: elődöntős (1996), bronzérmes (1968)

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

A legtöbb gól a selejtezőkön: Harry Kane (12)

A keret legértékesebb játékosa: Harry Kane (120 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 4.

A selejtezőben:

Csehország 5:0, 1:2

Koszovó 5:3, 4:0

Bulgária 4:0, 6:0

Montenegró 7:0, 5:1

Játékoskeret:

Kapusok: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Védők: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Középpályások: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham United)

Támadók: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City)

