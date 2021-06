EURO-2020: Botrány lehet az osztrák játékos gólöröméből, társai próbálták rávenni, hogy hagyja abba (VIDEÓ)

Arnautovic nem sokkal a lefújás előtt állította be a végeredményt. Nem a megszokott módon ünnepelte viszont a találatát: trágárságokat ordított, ráadásul a nemzetközileg ismert okét mutatott a kamerába, amelyet sok helyen a fehér hatalom szimbólumaként használnak.

David Alaba csapatkapitány azonnal közbelépett erőteljesen befogta a száját és elrángatta.

So we realize Arnautovic flashed the "white power" symbol and then went on a racist (allegedly anti-Albanian) rant, right? #EURO2020 pic.twitter.com/4Ly7XvBHL2