EURO-2020 - De Bruyne visszatért, továbbjutottak a belgák

A belga válogatott 2-1-re nyert csütörtökön Dánia vendégeként Koppenhágában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában, ezzel biztosította helyét a nyolcaddöntőben.

Fotó: TASR/AP

A belgák történetük során először kezdtek két győzelemmel Európa-bajnokságon.



Eredmény, B csoport, 2. forduló:

Belgium-Dánia 2-1 (0-1)

------------------------

Koppenhága, 23 395 néző, v.: Björn Kuipers (holland)

gólszerzők: T. Hazard (55.), De Bruyne (70.), illetve Poulsen (2.)

sárga lap: T. Hazard (94.), illetve Wass (59.), Damsgaard (69.), Jensen (82.)



Belgium:

--------

Courtois - Jason Denayer, Alderweireld, Vertonghen, Meunier - Dendoncker (Witsel, 59.), Tielemans, T. Hazard (Vermaelen, 94.) - Carrasco (E. Hazard, 59.), Mertens (De Bruyne, a szünetben), Lukaku



Dánia:

------

Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard (Skov Olsen, 84.), Maehle - Höjbjerg, Wass (Styger Larsen, 61.), Delaney (Jensen, 72.) - Poulsen (Nörgaard, 61.), Braithwaite, Damsgaard (Cornelius, 72.)



I. félidő:

----------

2. perc: a belgák a saját 16-osuk előterében eladták a labdát, Höjbjerg tökéletesen ugratta ki Poulsent, aki 13 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).



II. félidő:

-----------

55. perc: tökéletesen lejátszott belga akció végén De Bruyne az ötös sarkáról lövés helyett gyönyörűen középre passzolt, Hazardnak pedig csak az üres kapuba kellett passzolnia (1-1).

70. perc: középen egy kényszerítőzés után a 16-os bal oldalánál érkező De Bruyne elé került a labda, ő pedig futtából kilőtte a jobb alsó sarkot (2-1).



A találkozó előtt a pályán egy hatalmas mezt feszítettek ki Christian Eriksen nevével és 10-es számával. Az Internazionale játékmestere szombaton ugyanebben a stadionban kapott szívrohamot a finnek elleni összecsapás 43. percében, újra kellett éleszteni, azóta pedig egy közeli kórházban kezelik.

A házigazdák nekiestek ellenfelüknek és 99 másodperc elteltével megszerezték a vezetést, ez volt az Eb-k történetének második leggyorsabb gólja.

Ahogyan azt Romelu Lukaku, a belgák klasszis csatára bejelentette, a tizedik percben megállt a játék, és mindenki Eriksent éltette, a szurkolók pedig számos molinóval üzentek kedvencüknek. "Egész Dánia veled van Christian" - ezt írták a legnagyobb drapériára. Még a holland játékvezető, Björn Kuipers is tapsolt.

A dánok ezt követően sem álltak le, komoly nyomás alá helyzeték a világranglistát vezető világbajnoki bronzérmes belgákat, akik a félidő második részére jöttek ki a szorításból.

A belgáknál a szünetben a 100. válogatottságát ünneplő Dries Mertens helyére a Bajnokok Ligája-döntőjében megsérült, azóta lábadozó Kevin De Bruyne állt be. A Premier League legjobbjának az előző két szezonban megválasztott középpályás gyorsan letette a névjegyét az Eb-n egy mesteri gólpassz formájában, amivel egyenlített csapata az 55. percben. A klasszis játékmester pályára lépése minőségbeli különbséget jelentett az akkor már amúgy is fölényben lévő belgák javára, ráadásul De Bruyne egy gyönyörű góllal a vezetést is megszerezte csapatának. A kiváló futballista rendkívül kulturáltan, szurkolói előtt, de csendben ünnepelt.

A hazaiak a hajrára újra felpörögtek, a 87. percben Braithwaite fejese a kapufán csattant és még a ráadásban is nyomott a gárda, de az eredmény nem változott. A dánok 22 próbálkozással fejezték be a találkozót.

MTI