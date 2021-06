EURO-2020: Fortuna ligás játékosok az észak-macedónoknál, legjobbja nélkül a hollandok - csoportbemutató

Napokon belül kezdetét veszi a koronavírus-járvány miatt idénre halasztott 2020-as Labdarúgó Európa-bajnokság. Cikksorozatunkban bemutatjuk az egyes résztvevőket, ezúttal a C csoporttal folytatjuk.

Ausztria

Nyugati szomszédunk története során harmadszor játszhat Európa-bajnokságon: a debütálást 2008-ban házigazdaként élhette meg, de az akkori erőviszonyoknak megfelelően egy döntetlennel és két vereséggel már a csoportkörben búcsúzni kényszerült. Hosszú éveknek kellett eltelnie, mire az osztrákok fel tudtak építeni egy olyan csapatot, amely a nagyokkal is felvehette a kesztyűt, a hirtelen jött önbizalom viszont gyorsan a fejükbe is szállt. Ausztria úgy érkezett a 2016-os Eb-re, hogy sokan titkos esélyesként tartották számon, végül hatalmas égés lett a franciaországi kaland: a magyarok és izlandiak elleni vereség (0:2 és 1:2), valamint a portugálok elleni döntetlen (0:0) azt jelentette, hogy Alabáék már a csoportkör után pakolhattak is haza.



Ausztriában most óvatosabban bánnak a nagy szavakkal: bár a válogatott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva jutott ki az Eb-re Lengyelország mögött, nem árt megjegyezni, hogy olyan válogatottakat kellett megelőznie, mint Lettország, Izrael, Szlovénia és Észak-Macedónia. Hozta a kötelező győzelmeket, de az erősebb ellenfelekkel szemben nem mindig ment a játék. Ettől függetlenül továbbjutást várnak az osztrákoktól az Eb-n, a csoportbeli ellenfeleket nézve pedig nem is tűnik lehetetlen feladatnak.

A keret jó része a német Bundesligában pallérozódik, Franco Foda remek képességű játékosokra számíthat. A legnagyobb sztár egyértelműen a nyáron a Bayerntől a Real Madridhoz távozó David Alaba, aki hátvédként és középpályásként is világklasszis teljesítményre képes. Az olyan tapasztalt játékosok mellett, mint Marko Arnautovic, Julian Baumgartlinger vagy Aleksander Dragovic, a fiatalabb generáció képviselőit is érdemes lesz szemmel tartani – említhetnénk itt például a lipcsei Marcel Sabitzert, a stuttgarti Sasa Kalajdzicet vagy a hoffenheimi Christoph Baumgartnert.

Eb-szereplések: 3 (2008, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: 3. hely a csoportban (2008)

Szövetségi kapitány: Franco Foda

A legtöbb gól a selejtezőkön: Marko Arnautovic (6)

A keret legértékesebb játékosa: David Alaba (55 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 23.

A selejtezőben:

Lengyelország 0:1, 0:0

Észak-Macedónia 2:1, 4:1

Szlovénia 1:0, 1:0

Izrael 3:1, 2:4

Lettország 6:0, 0:1

Játékoskeret:

Kapusok: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Védők: David Alaba (Bayern München), Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg)

Középpályások: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)

Támadók: Marko Arnautovic (Sanghaj Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz)



Hollandia

A keserves évek után újjászületőben van a holland foci. A tulipánosok 2010-ben ezüst-, 2014-ben pedig bronzérmet szereztek a világbajnokságon, ezt követően viszont meglepetésre sem a franciaországi, sem az oroszországi tornára nem jutottak ki. Ronald Koeman irányítása alatt azonban új lendületet hozott a csapatba, amely végre régi hírnevéhez méltón focizott. A Nemzetek Ligája első kiírásában döntőt játszhattak, ahol aztán a portugáloktól kikaptak, az Eb-selejtezőben pedig a németeknek négy gólt rúgva győztek Hamburgban. Lényegében egy percig sem volt kérdéses, hogy a hollandok hosszú idő után ott lesznek egy rangos focitornán.

Koeman irányítása alatt a hollandok rugalmas focit játszottak és minden mérkőzésen a végsőkig küzdöttek. Csakhogy a holland mester tavaly Barcelonába távozott, a helyét átvevő Frank de Boerral pedig nincsenek túlságosan kibékülve a szurkolók. Bár remek játékosokból áll a keret, nem ők a torna esélyesei, és ezzel maguk is tisztában vannak. Hollandiának vélhetően nem okoz majd gondot továbblépni a csoportból, kedvező sorsolás esetén pedig akár az elődöntőig is eljuthat.

Két nagy hiányzója van a holland csapatnak: Virgil van Dijk korábban súlyos sérülést szenvedett, aminek következtében az idény nagy részét kihagyta, és az Eb-re sem épült fel. A Liverpool védője igazi vezéregyéniség a válogatottban, így kiesése különösen fájó. A másik távolmaradó a kapus, Jasper Cillessen, akinél nemrég koronavírus-fertőzést állapítottak meg, ezért nem került be az utazó keretbe. Nagy nevekből azonban így sincs hiány: a kaput a két veterán közül vagy Stekelenburg, vagy Krul őrzi majd, van Dijk távollétében a Daley Blind, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt hármas felel majd a védelemért, a középpályán pedig olyan játékosok osztogatják a labdát, illetve szervezik a játékot, mint Georgino Wijnaldum, Frenkie de Jong vagy Davy Klaasen. A keret erősségét mutatja, hogy a manchesteri Donny van de Beek csak kispados. A gólokat Memphis Depaytól és a Wolfsburgban remek idényt maga mögött tudó Wout Weghorsttól várják.

Eb-szereplések: 10 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020)

A legjobb eredmény: aranyérem (1988)

Szövetségi kapitány: Frank de Boer

A legtöbb gól a selejtezőkön: Georginio Wijnaldum (8)

A keret legértékesebb játékosa: Frenkie de Jong (90 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 15.

A selejtezőben:

Németország 2:3, 4:2

Észak-Írország 3:1, 0:0

Fehéroroszország 4:0, 2:1

Észtország 5:0, 4:0

Játékoskeret:

Kapusok: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Marten Stekelenburg (Ajax), Tim Krul (Norwich City)

Védők: Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Joël Veltman (Brighton), Matthijs de Ligt (Juventus), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Owen Wijndal (AZ Alkmaar), Jurriën Timber (Ajax)

Középpályások: Georginio Wijnaldum (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaasen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Támadók: Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Szpartak Moszkva), Luuk de Jong (Sevilla), Steven Berghuis (Feyenoord), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg), Cody Gakpo (PSV Eindhoven)



Észak-Macedónia

Finnország mellett Észak-Macedónia az idei Eb másik újonca, amely most örülhet igazán, hogy annak idején kitalálták a sokak által vitatott Nemzetek Ligáját. A balkáni csapat ugyanis csupán a harmadik helyen végzett Eb-selejtezős csoportjában, az NL első kiírásában viszont megnyerte négyesét a D-ligában, a kieséses szakaszban pedig Koszovót és Grúziát legyőzve biztosította helyét az Európa-bajnokság mezőnyében. Vannak, akik nem nézik jó szemmel az indulók létszámának felduzzasztását, illetve a vigaszágas kijutási lehetőséget a Nemzetek Ligájából – mondván, ezzel az Eb elveszíti lényegét, miszerint csak a legjobbak lehetnek ott, a kiscsapatok miatt pedig érdektelenné válik az egész torna. Pedig ezáltal pont az olyan válogatottak számára, mint az észak-macedón, nyílik esély, hogy megízleljék egy nagy torna hangulatát, és megmutassák ország-világ előtt, mire is képesek valójában.

Igor Angelovski szövetségi kapitány általában négyvédős rendszerben, egy szem csatárral küldi pályára együttesét, a vb-selejtezőn viszont 3-5-2-es felállással lepték meg a németeket idegenben. Bár az észak-macedónok már az által is a fellegekben járnak, hogy egyáltalán kijutottak, de bevallásuk szerint nem kirándulni mennek az Eb-re – céljuk, hogy bejussanak a nyolcaddöntőbe.



A csapat legnagyobb ásza a veterán Goran Pandev és a nápolyi Elif Elmas, de a Fortuna Ligát követők számára ismerős lehet Tihomir Kostadinov és Milan Ristovski neve is – előbbi a Ružomberok, utóbbi a Spartak Trnava csapatát erősíti.

Eb-szereplések: 1 (2020)

A legjobb eredmény: –

Szövetségi kapitány: Igor Angelovski

A legtöbb gól a selejtezőkön: Elif Elmas (4)

A keret legértékesebb játékosa: Elif Elmas (17 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 62.

A selejtezőben:

Lengyelország 0:1, 0:2

Ausztria 1:4, 1:2

Szlovénia 2:1, 1:1

Izrael 1:0, 1:1

Lettország 3:1, 2:0

A pótselejtezőben:

Koszovó 2:1

Grúzia 1:0

Játékoskeret:

Kapusok: Stole Dimitriyevski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa), Riste Jankov (Rabotnicki)

Védők: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (MOL Fehérvár), Egzon Bejtulaj (Shkendija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezgjan Aljoski (Leeds United)

Középpályások: Arjan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ružomberok), Ferhan Hasani (Partizani Tirana), Elif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (VfB Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Támadók: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Real Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkoski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava)



Ukrajna

Szintén a csoportból való továbbjutást tűzte ki célul Ukrajna, amely a 2006-os németországi vébé óta nem alkotott maradandót. Akkor Shevchenkóékat csak a későbbi győztes Olaszország állította meg a negyeddöntőben – világbajnokságon azóta nem járt a csapat. Eb-n kétszer vett részt, 2012-ben házigazdaként ugyan legyőzték a svédeket, de az angolok és franciák mellett elmaradt a továbbjutás. 2016-ban még csúfosabb volt a búcsú: három vereséggel, nulla rúgott góllal zártak a csoportjuk negyedik helyén. A korábbi aranylabdás Shevchenko irányítása alatt viszont megtáltosodtak az ukránok, a selejtezőben a címvédő portugálokat és a szerbeket megelőzve veretlenül végeztek a csoportjuk élén.



Fotó: AFP

A szövetségi kapitány általában a támadó felfogású 4-3-3-as felállást preferálja, de a védekezésre építő formációk alkalmazásától sem retten vissza. A legutóbbi eredményeket nézve nem túl biztató a helyzet az ukránoknál: a Nemzetek Ligájában csoportjuk utolsó helyén végeztek, a világbajnoki selejtezőt pedig három döntetlennel kezdték. Az Eb-n reális esély mutatkozik a csoportból való továbbjutásra, a nyolcaddöntő viszont minden bizonnyal a végállomást jelenti majd.

A keret java része az ukrán ligában játszik, a legnagyobb nevek viszont idegenlégiósok: Oleksandr Zinchenko fontos láncszem a Manchester Cityben, Ruslan Malinovskiy erőteljes lövéseivel az Atalantában szerzett magának hírnevet. A középpályán a tapasztalt Taras Stepanenko osztogatja a labdákat, elöl pedig az idén a Gentben 20 gólig jutó Roman Yaremchuk tartja rettegésben az ellenfél védőit.

Eb-szereplések: 3 (2012, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: 3. hely a csoportban (2012)

Szövetségi kapitány: Andriy Shevchenko

A legtöbb gól a selejtezőkön: Roman Yaremchuk (4)

A keret legértékesebb játékosa: Ruslan Malinovskiy (30 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 24.

A selejtezőben:

Portugália 2:1, 0:0

Szerbia 5:0, 2:2

Luxemburg 1:0, 2:1

Litvánia 2:0, 3:0

Játékoskeret:

Kapusok: Andriy Pyatov (Sahtar Doneck), Georgiy Bushchan (Dinamo Kijev), Anatoliy Trubin (Sahtar Doneck)

Védők: Mikola Matviyenko (Sahtar Doneck), Oleksandr Karavajev (Dinamo Kijev), Serhiy Kryvtsov (Sahtar Doneck), Eduard Sobol (FC Bruges), Vitaliy Mikolenko (Dinamo Kijev), Illia Zabarniy (Dinamo Kijev), Oleksandr Timchik (Dinamo Kijev), Denis Popov (Dinamo Kijev)

Középpályások: Andriy Jarmolenko (West Ham United), Taras Stepanenko (Sahtar Doneck), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Ruslan Malinovskiy (Atalanta), Serhiy Sidorchuk (Dinamo Kijev), Viktor Tsygankov (Dinamo Kijev), Roman Bezus (Gent), Marlos (Sahtar Doneck), Yevgen Makarenko (Kortrijk), Mikola Saparenko (Dinamo Kijev), Oleksandr Zubkov (Ferencvárosi TC), Georgiy Sudakov (Sahtar Doneck)

Támadók: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dinamo Kijev), Artem Dovbik (Dnipro-1)

