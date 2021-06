EURO-2020: Győztek, ezzel továbbjutottak az osztrákok

Ausztria nyolcaddöntőbe jutott a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, mivel a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában 1-0-ra legyőzte Ukrajnát, hétfőn Bukarestben.

Fotó: TASR

Mivel a négy legjobb csoportharmadik is továbbjut, még az ukránok is bizakodhatnak. Az osztrákok a nyolcaddöntőben az olaszokkal találkoznak szombaton Londonban.



Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, C csoport:

Ausztria-Ukrajna 1-0 (1-0)

Bukarest, Nemzeti Stadion, 10 472 néző, v.: Cüneyt Cakir (török)

gólszerző: Baumgartner (21.)



Ausztria:

Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Laimer (Ilsanker, 72.), Grillitsch - Baumgartner (Schöpf, 33.), Sabitzer, Arnautovic (Kalajdzic, 90.)



Ukrajna:

Buscsan - Mikolenko (Beszegyin, 85.), Karavajev, Matvijenko, Zabarnij - Zincsenko, Szidorcsuk, Malinovszkij (Cihankov, a szünetben), Saparenko (Marlos, 68.) - Jarmolenko, Jaremcsuk



I. félidő:

21. perc: David Alaba szöglete után Christoph Baumgartner a védőjét megelőzve hat méterről kapásból a hálóba lőtt.



Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, de csak az osztrák csapatnak voltak komoly gólszerzési lehetőségei, mert az ukránok meglepően pontatlanul futballoztak. A 21. percben egy rögzített helyzet után az aktívabban, tudatosabban támadó Ausztria került előnybe, és a szünetig növelhette volna a különbséget, de további helyzeteit elpuskázta.

A második félidőt némileg összeszedettebben kezdték az ukránok, ám ez nem volt elegendő számukra az egyenlítéshez, a szervezetten védekező osztrákok magabiztosan őrizték meg minimális előnyüket.

A Ferencváros ukrán támadójátékosa, Olekszandr Zubkov vádlisérülés miatt nem szerepelt az ukránok keretében.



MTI