EURO-2020 - A magyarok hasonló bravúrban bíznak Portugália ellen, mint öt éve

Kedden 18 órakor a magyar labdarúgó-válogatott is megkezdi szereplését a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, méghozzá a Puskás Arénában a címvédő portugál csapat ellen.

-illusztráció- (Fotó: MTI/Archív felvétel)

Bár a papírforma egyértelműen a jobb erőkből álló vendégek sikerét ígéri (a fogadóirodák sem adnak túl sok esélyt a magyar csapatnak, a 2020-as EB fogadások egyik nagy meglepetése lenne, ha Magyarország győzedelmeskedne), Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az elmúlt időszakban nem egyszer meglepetést okozott magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben, így - az olaszok után - a második leghosszabb, 11 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal rendelkezik a Eb-résztvevők közül.

A magyarok kiegyensúlyozott teljesítménye nagyban köszönhető a remekül szervezett védelemnek, amelyet Willi Orbán és Szalai Attila neve fémjelez, mögöttük pedig a Bundesliga egyik legjobb kapusa, Gulácsi Péter irányít és véd. Elsősorban nekik köszönhetően tavaly október óta csupán egyetlen találkozón kapott egynél több gólt a nemzeti együttes, hatszor pedig teljesen sikerült megóvni a kaput.

Az Eb alatt budapesti bázissal rendelkező portugálok ennek megfelelően nem is veszik félvállról az összecsapást:

"Nagyon kemény csapat, amely nem ismer elveszett labdát és sosem adja fel"

- mondta a magyarokról Danilo, a címvédő középpályása.

"Tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük, és felkészültek leszünk, hogy elkerüljük a meglepetést".

Már csak azért is kifejezetten bravúros lenne, ha a magyarok nem kapnának gólt, mert a portugál csapat ha lehet, még erősebb lett a támadó szekciójában, mint öt éve volt története első nagy trófeájának elhódításakor. Olyan fiatalok nőttek fel ugyanis az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo mellé, mint Diogo Jota, Andre Silva, Joao Felix és Fernandes.

"Ez már egy másik csapat. Sok fiatalnak ez lesz az első nagy tornája a keretből, de ugyanolyan ambíciózusak és sikerre éhesek, mint a 2016-os együttes tagjai voltak"

- mondta a Paris Saint-Germain 29 éves játékosa, aki hozzátette, ugyanaz a csapategység jellemzi a gárdát, mint az előző Eb-n.

A magyarok egyik nagy erénye szintén a kiváló csapategység, amiben bízhatnak. Szükségük is lesz rá, tekintve, hogy a középpályáról a két legkreatívabb játékos, Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt hiányzik majd sérülés miatt. Mivel őket hasonló képességű játékossal nem lehet pótolni, így csapatként kell átvenni a szerepüket. Ami viszont jó hír, hogy a kisebb sérüléssel bajlódó Sallai Roland és Gazdag Dániel az elmúlt napokban már teljes értékű munkát végzett, így vélhetően mindkettő bevethető lesz. Ezen túl a közönség támogatása is az öt évvel ezelőttihez képest ugyancsak megfiatalított magyar válogatott mellett szól, amelyet a mostani különleges Eb-n egyedüliként telt házas publikum hajthat olyan bravúrba, melyet például a legutóbbi kontinensviadalon ért el.

A két gárda ugyanis az előző Eb-n is azonos csoportban szerepelt, akkor a torna egyik legjobb, legszórakoztatóbb meccsét vívta egymással: a 3-3-as döntetlen a magyarok csoportelsőségét és a portugálok továbbjutását is jelentette egyben. Most ennél óvatosabb mérkőzésre lehet számítani, mivel ezúttal a nyitófordulóban mérik össze tudásukat a felek, míg 2016-ban a harmadik, utolsó körben találkoztak. Ezt leszámítva viszont a két csapat közös múltja hazai szempontból nem sok jót sejtet: a magyarok 13 összecsapásból egyszer sem győzték le Portugáliát és döntetlenre is csak négyszer futotta az erejükből.

A találkozó kedden 18 órakor a 2015-ben Bajnokok Ligája döntőt is vezető török Cüneyt Cakir sípjelére kezdődik a Puskás Arénában.

A várható kezdőcsapatok az MTI szerint:

Magyarország:

Gulácsi - Fiola, Orbán, Szalai A. - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender - Sallai, Szalai Á.

Portugália:

Rui Patrício - Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro - Danilo, William, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

(MTI)