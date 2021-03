EURO-2020: München szeretne rendező maradni

Az érvényben lévő szigorú koronavírus-járványügyi előírások ellenére München szeretne társrendezője maradni a nyári labdarúgó Európa-bajnokságnak. A német válogatott a bajor fővárosban fogadja három csoportriválisát, a magyar, a francia és a portugál csapatot.

Fotó: TASR - illusztráció

Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke szerint a helyszíneknek garantálniuk kell, hogy nézőket engednek be a stadionokba, és pillanatnyilag Bajorországban erre nincs lehetőség. Ugyanakkor a német szervezők szerdai bejelentése szerint továbbra is többféle forgatókönyvvel készülnek, hogy a szurkolók jelen lehessenek az Allianz Arénában, és hangsúlyozzák: München visszalépése nem volt téma és most sem az. Dieter Reiter polgármester úgy véli, most túl korai még arról beszélni, milyen Covid-helyzet lesz majd nyáron Németországban, és azon belül Bajorországban. A német csoportmeccseken túl egy negyeddöntő is lenne a városban.

Az Eb-helyszínekkel kapcsolatos UEFA-döntés első határideje április 7.

A németek azonos csoportban szerepelnek a magyarokkal a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott kontinensviadalon. A két válogatott június 23-án Münchenben találkozik. A német csapat június 15-én ugyancsak a bajor fővárosban mérkőzik meg a világbajnok francia és négy nappal később a címvédő portugál együttessel.

Az UEFA március 4-én jelentette be: nem tervezi, hogy a nyári Európa-bajnokság - amelynek társrendezője Budapest - kijelölt helyszínein változtasson a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt.

Arról, hogy a nézőket milyen arányban engednek majd be az Eb-stadionokba - köztük a budapesti Puskás Arénába -, április elején születhet döntés.

Az Eb-t a tervek szerint június 11. és július 11. között Európa 12 nagyvárosában - Budapesten, Londonban, Münchenben, Bakuban, Szentpéterváron, Rómában, Koppenhágában, Bukarestben, Amszterdamban, Dublinban, Bilbaóban és Glasgow-ban - rendezik. A magyar válogatott Münchenben találkozik a németekkel, és a Puskás Arénában fogadja majd Portugáliát és Franciaországot.



(MTI)