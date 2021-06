EURO-2020 - Pellegrini megsérült, nem vesz részt a foci Eb-n

Sérülés miatt kihagyhatja a pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságot Lorenzo Pellegrini, az olaszok középpályása.

Lorenzo Pellegrini (Fotó: AP)

Az olasz szövetség csütörtökön jelentette be, hogy az AS Roma játékosa edzésen sérült meg, és azzal a kéréssel fordultak az európai szövetséghez (UEFA), hogy helyette a Fiorentinát erősítő Gaetano Castrovilli csatlakozhasson a kerethez. Addig is Pellegrini a csapattal marad.

Az olaszok pénteken Rómában kezdik az Eb-t, amikor is a törököket fogadják 21 órakor, és ugyanitt találkoznak majd jövő hét szerdán a svájciakkal és vasárnap a walesiekkel.

(MTI)