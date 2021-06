EURO-2020: A szlovákokban ezúttal nem ég a tűz, vezér nélkül a spanyolok – csoportbemutató

Napokon belül kezdetét veszi a koronavírus-járvány miatt idénre halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság. Cikksorozatunkban bemutatjuk az egyes résztvevőket – ezúttal az E jelű csoportot vesézzük ki, amelyben Szlovákia is szerepel.

Svédország

Kíváncsian várhatjuk, hogy a nagy Zlatan Ibrahimovic hiánya ezúttal is jót tesz-e a svéd válogatottnak. Tény, a Milan klasszisával sokáig csak szenvedett a nemzeti csapat a nagy tornákon, a 2016-os Eb-től például 1 szerzett ponttal már a csoportkör után búcsúzott. Ibra ezt követően lemondta a válogatottságot, az oroszországi vébén pedig szárnyra kaptak a háromkoronások: Mexikó, Dél-Korea és Németország előtt csoportelsőként végeztek, majd Svájcot legyőzve egészen a negyeddöntőig jutottak, ahol Anglia állta az útjukat. A svédek lendülete ezután is kitartott, a Nemzetek Ligájában megnyerték csoportjukat, az Eb-selejtezőben pedig különösebb erőfeszítés nélkül hozták a második helyet Spanyolország mögött. Tavasszal aztán jött a hír, hogy az idén az AC Milanban 19 bajnokin 15 gólig jutó Ibrahimovic elfogadta Janne Andersson szövetségi kapitány meghívóját az Eb-keretbe, de nem sokkal később térdsérülést szenvedett, így mégsem lehet ott a tornán. Ki tudja, talán pont ez hozza majd meg újfent a svédek szerencséjét.





Fotó: AFP

A skandinávoknál nincs igazi vezéregyéniség, nincsenek individuumok, alá-fölérendeltség – mindenki egyenrangú, megvan az összhang, és ez adja az igazi erejüket, képesek csapatként működni. A csoportból nem tűnik lehetetlennek a továbbjutás, és ha hozzák a vébén látott teljesítményüket, akkor idén is meglehet a negyeddöntő.

A kapuban továbbra is az oroszországi vébén bravúrokat bemutató Robin Olsen kap helyet, aki bár klubcsapatában többnyire csak padozott idén, Anderssonnál továbbra is ő az első számú hálóőr. A védelmet a manchesteri Victor Lindelöf irányítja, a középpályán pedig a lipcsei Emil Forsberg, valamint a Juventusban idén alapemberré váló Dejan Kulusevski szervezi a játékot. Ibra kiválásával kissé soványabb a támadószekció, de a fiatal Alexander Isak méltó utódja lehet.

Eb-szereplések: 7 (1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: elődöntős (1992)

Szövetségi kapitány: Janne Andersson

A legtöbb gól a selejtezőkön: Robin Quaison (5)

A keret legértékesebb játékosa: Dejan Kulusevski és Alexander Isak (40-40 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 18.

A selejtezőben:

Spanyolország 1:1, 0:3

Norvégia 1:1, 3:3

Románia 2:1, 2:0

Feröer-szigetek 3:0, 4:0

Málta 3:0, 4:0

Játékoskeret:

Kapusok: Robin Olsen (Everton), Karl-Johan Johnsson (Köbenhavn), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi)

Védők: Mikael Lustig (AIK), Victor Lindelöf (Manchester United), Andreas Granqvist (Helsingborg), Pierre Bengtsson (Velje), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Filip Helander (Rangers), Emil Krafth (Newcastle United), Pontus Jansson (Brentford), Marcus Danielson (Talien Pro)

Középpályások: Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Gustav Svensson (Kuangcsou City FC), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (FK Krasznodar), Mattias Svanberg (Bologna), Kristoffer Olsson (FK Krasznodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Jens Cajuste (Midtjylland), Robin Quaison (Mainz)

Támadók: Marcus Berg (FK Krasznodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Szpartak Moszkva)



Lengyelország

Nagy reményekkel vág neki az Eb-nek Lengyelország is, amely bár nem most van a legjobb formájában, egyvalamiben mégis bízhat – mégpedig a világ jelenlegi legjobb támadójában, Robert Lewandowskiban. De róla majd később. A lengyelek öt éve hosszú ideje tartó sikertelen szériát törtek meg azzal, hogy egészen a negyeddöntőig jutottak, ebből kifolyólag pedig mindenki azt gondolhatta, végre a keret erejének megfelelő eredmények jönnek majd az elkövetkező időben. Nem így lett. A csalódást keltő oroszországi világbajnokság után Lengyelország ugyan könnyedén megnyerte selejtezős csoportját, a csapatban voltak hiányosságok, sokszor csak szenvedett, ezért idén januárban megköszönték az addigi szövetségi kapitány, Jerzy Brzeczek munkáját. Helyét Paulo Sousa vette át, aki bár nagy szavakkal nyűgözte a drukkereket, a kívánt eredményeket egyelőre ő sem hozta.

Ettől függetlenül a portugál mester hisz benne, hogy sikeresek lehetnek az Eb-n, mindent megtesznek az eredményes szereplésért. A lengyelek már a labdakihozatalkor igyekeznek letámadni, zavart kelteni az ellenfél térfelén, szeretik nyomás alatt tartani az ellenfelet. A támadásoknál a középpályások elsődleges feladata, hogy megtalálják elöl Robert Lewandowskit.

Fotó: AFP

Kétségkívül a Bayern támadója a lengyel csapat legnagyobb neve, és hiába lesz idén már 33 éves, továbbra is ontja a gólokat. Lewandowski a keret egyetlen valamirevaló támadója, miután a sérült Arkadiusz Milik nem tudta vállalni a játékot a tornán. A kapuban Wojciech Szczesny biztos pont, a védelem vezére a veterán Kamil Glik, a középpályán pedig Grzegorz Krychowiak és Piotr Zielinski szervezi a támadást. Ha Paulo Sousa képes lesz a maximumot kihozni Lewandowskiból és a többiekből, akkor borsot törhetnek bárki orra alá.

Eb-szereplések: 4 (2008, 2012, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: negyeddöntős (2016)

Szövetségi kapitány: Paulo Sousa

A legtöbb gól a selejtezőkön: Robert Lewandowski (6)

A keret legértékesebb játékosa: Robert Lewandowski (60 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 21.

A selejtezőben:

Ausztria 0:0, 1:0

Észak-Macedónia 2:0, 1:0

Szlovénia 3:2, 0:2

Izrael 4:0, 2:1

Lettország 2:0, 3:0

Játékoskeret:

Kapusok: Lukasz Fabianski (West Ham United), Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna)

Védők: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dinamo Kijev), Kamil Piatkowski (Raków Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moszkva)

Középpályások: Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Józwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moszkva), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Przemyslaw Placheta (Norwich City), Piotr Zielinski (Napoli)

Támadók: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern München), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice)



Spanyolország

2008 és 2012 között Spanyolország ült a futballvilág trónján, az azóta tartó újjáépítés viszont nem megy zökkenőmentesen. A 2014-es vébén címvédőként már a csoportkörben búcsúztak, 2016-ban a nyolccaddöntő, 2018-ban pedig a negyeddöntő jelentette a végállomást. A spanyolok ezúttal is magabiztosan, tíz meccsen nyolc győzelmet aratva nyerték meg selejtezős csoportjukat, valamint a Nemzetek Ligájában is sikeresek voltak. Kíváncsian várhatjuk, hogy ezúttal mit tartogat az Eb a megfiatalított spanyol csapat számára.

Luis Enrique irányítása alatt is többnyire 4-3-3-as felállásban lépnek pályára, ami remekül illeszkedik a spanyolok tipikus, sokpasszos, labdatartásra épülő játékához. A gyors labdajáratással kompenzálni tudják, hogy a játékosok nem a fizikai erejükről híresek, de ahogy anno a Barcelona tiki-takája, úgy ez is egy idő után kiismerhetővé válik. Spanyolország egyértelműen az E csoport favoritja, a továbbjutás alapelvárás.

Fotó: AFP

A spanyolok mindig is remek játékosokat neveltek ki, akik a válogatottban is húzóemberek, vezérek voltak, mint például Xavi, Andrés Iniesta vagy Iker Casillas. Ezúttal viszont nincs ilyen a keretben, a legtapasztaltabbnak Jordi Alba, Thiago Alcántara és Sergio Busquets, de egyikük sem tipikus vezéralkat. Talán a Chelsea csapatkapitánya, César Azpiliqueta a legmegfelelőbb erre a feladatra. Emellett először fordult elő, hogy a Real Madrid egy játékosa sem került be a válogatottba – a sérült Dani Carvajal mellett Sergio Ramos is kimaradt. Viszont tele van a keret bizonyítani vágyó fiatallal, akik nagyot dobbanthatnak az Eb-n, legyen szó Unai Simónról, Pau Torresről vagy Pedriről. A támadósorban viszont nincs David Villa- vagy Fernando Torres-kaliberű játékos, a sokszor kiegyensúlyozatlan teljesítményt nyújtó Alvaro Morata helyett így az a Gerard Moreno lehet a spanyolok nyerőembere, aki idén 29 gólt termelt a Villarrealban.

Eb-szereplések: 11 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

A legjobb eredmény: aranyérem (1964, 2008, 2012)

Szövetségi kapitány: Luis Enrique

A legtöbb gól a selejtezőkön: Alvaro Morata, Sergio Ramos, Rodrigo (4-4 gól)

A keret legértékesebb játékosa: Marcos Llorente (80 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 6.

A selejtezőben:

Svédország 3:0, 1:1

Norvégia 2:1, 1:1

Románia 5:0, 2:1

Feröer-szigetek 4:0, 4:1

Málta 7:0, 2:0

Játékoskeret:

Kapusok: Unai Simón (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton)

Védők: José Gaya (Valencia), Jordi Alba (FC Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Középpályások: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli)

Támadók: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (PSG)



Szlovákia

A szlovák válogatottnál koránt sem olyan rózsás a helyzet, mint az öt évvel ezelőtti Európa-bajnokság idején: akkor látni lehetett a csapaton az elszántságot, a győzni akarást, aminek köszönhetően az erősebb ellenfelekkel is felvették a harcot. A sikerkovács Ján Kozák távozásával viszont ez a mentalitás is oda lett, az U21-es csapattal remek teljesítményt nyújtó Pavel Hapal pedig képtelen volt feltüzelni a fiúkat. A selejtezőben a szlovákok csak harmadikok lettek csoportjukban, de a Nemzetek Ligája olykor kusza szabályozásának köszönhetően mégis pótselejtezőt játszhattak. Az első körben büntetőkkel győzték le az íreket, de mivel az NL új kiírásában katasztrofális játékot mutatott az együttes, Hapalnak mennie kellett. Helyét Štefan Tarkovič vette át, aki bár csodát nem tett a válogatottal, az Eb-re való kijutást sikerült kiharcolnia Észak-Írországban. A szlovákok ezt követően sem tudták régi önmagukat idézni – a vb-selejtezőben csak döntetleneztek Ciprussal és Máltával, az oroszok elleni feltámadás viszont bizakodásra adhat okot.

A válogatott általában egycsatáros rendszerben lép pályára, a védelmet két defenzív középpályás segíti, míg a felfutó szélsővédők beadásokkal keresik középen a társakat. A szlovákok jelenlegi formáját tekintve nem sokan fogadnának a csoportból való továbbjutásukra, de ha jó napot fognak ki a svédek és a lengyelek ellen, akkor csoportharmadikként versenyben lehetnek a nyolcaddöntőért.



Fotó: AFP

A 2016-os Eb óta fokozatos generációváltáson megy keresztül a nemzeti csapat, távozott Adam Nemec, Martin Škrtel és Tomáš Hubočan, de mivel alig van épkézláb balhátvéd Szlovákiában, utóbbit vissza kellett hívni. A kapuban megbízható teljesítményt nyújt a Premier League-ben edződő Martin Dúbravka, Peter Pekarík még mindig elnyűhetetlenül robotol a jobb szélen, Milan Škriniar biztos pont a védelem közepén, maga mellé a Šatka, Vavro, Valjent hármasból kaphat társat, Róbert Mak és Vladimír Weiss pedig újabb lehetőséget kapott a bizonyításra. A bőven harminc fölött járó Marek Hamšík és Juraj Kucka számára az idei Eb lehet az utolsó nagy dobás, a nyomdokaikban lépegető Bénes László számára viszont kiugrási lehetőség lehet a torna.

Eb-szereplések: 2 (2016, 2020)

A legjobb eredmény: nyolcaddöntős (2016)

Szövetségi kapitány: Štefan Tarkovič

A legtöbb gól a selejtezőkön: Marek Hamšík és Róbert Boženík (3-3 gól)

A keret legértékesebb játékosa: Milan Škriniar (60 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 36.

A selejtezőben:

Horvátország 0:4, 1:3

Wales 1:1, 0:1

Magyarország 2:0, 2:1

Azerbajdzsán 2:0, 5:1

A pótselejtezőben:

Írország 0:0 – büntetőkkel 4:2

Észak-Írország 2:1 – hosszabbítás után

Játékoskeret:

Kapusok: Martin Dúbravka (Newcastle), Dusan Kuciak (Lechia Gdansk), Marek Rodák (Fulham)

Védők: Peter Pekarík (Hertha BSC), Ľubomír Šatka (Lech Poznan), Denis Vavro (Huesca), Milan Škriniar (Internazionale), Tomáš Hubočan (Omonia Nicosia), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Martin Valjent (Mallorca), Dávid Hancko (Sparta Praha)

Középpályások: Marek Hamšík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (1. FC Köln), Bénes László (Augsburg), Jakub Hromada (Slavia Praha), Ján Greguš (Minnesota United)

Támadók: Michal Ďuriš (Omonia Nicosia), Róbert Boženík (Feyenoord), Róbert Mak (Ferencvárosi TC), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Tomáš Suslov (Groningen), Ivan Schranz (Jablonec)

