EURO-2020: Újra felérnének a csúcsra az olaszok, meglepetésre készülnek a törökök – csoportbemutató

Napokon belül kezdetét veszi a koronavírus-járvány miatt idénre halasztott 2020-as Labdarúgó Európa-bajnokság. Cikksorozatunkban bemutatjuk az egyes résztvevőket, elsőként kezdjük az A csoporttal.

Fotó: AFP

Törökország

A törökökkel kapcsolatban sokunknak még mindig a 2002-es világbajnokság juthat eszünkbe, amelyen a félholdasok egészen bronzéremig meneteltek. Abban a csapatban és a jelenlegiben egy valami a közös, a szövetségi kapitány, Senol Günes. A mester nemzeti hőssé vált Törökországban a majd’ húsz évvel ezelőtti tettével, de ehhez kellett egy ütőképes csapat is olyan játékosokkal, akik szívvel-lélekkel küzdöttek.

A szenvedély, a látvány sosem hiányzott a törökök játékából, a védekezésre viszont nem fektettek nagy hangsúlyt. 2008-ban is lyukas volt a védelem, de a hajrában mindig volt valaki, aki megmentette a csapatot, így egészen az elődöntőig jutottak. Ezt követően viszont hosszú csend következett, a törökök pedig legközelebb 2016-ban jutottak ki újabb nagy világeseményre, de maradandót ezúttal nem alkottak – két vereséggel már a csoportkörben búcsúztak. Most viszont minden jel arra utal, hogy a törököknek van keresnivalójuk az Eb-n – és nem titkolt szándékuk a csoportjuk élén végezni –, ugyanis a franciák mögött simán kijutottak a tornára úgy, hogy 10 selejtezős mérkőzésen csupán háromszor kapituláltak. Úgy tűnik tehát, hogy Günesnek sikerült orvosolnia az eddigi legnagyobb hiányosságot.



Burak Yilmaz idén remekelt a Lille-ben (Fotó: AFP)

A csapat legnagyobb neve és erőssége egyértelműen a milanos Hakan Calhanoglu, nélküle elképzelhetetlen a középpálya. A védelem két kőkemény oszlopra, Merih Demiralra és Caglar Söyüncüre épül, előttük egy sorral Okay Yokuslu végez hasznos munkát, a támadósorban pedig az a Burak Yilmaz neve szerepel, aki ugyan már 35 éves, de az idei évet 16 góllal zárta a francia bajnok Lille-ben. Érdemes továbbá odafigyelni a szintén a Lille-ben remek idényt maga mögött tudó Yusuf Yazicira, illetve az örök tehetség Cengiz Ünderre is.

Eb-szereplések: 5 (1996, 2000, 2008, 2016, 2021)

A legjobb eredmény: bronzérem (2008)

Szövetségi kapitány: Senol Günes

A legtöbb gól a selejtezőkön: Cenk Tosun (5)

A keret legértékesebb játékosa: Caglar Söyüncü (40 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 29.

A selejtezőben:

Franciaország 2:0, 1:1

Izland 0:0, 1:2

Albánia 1:0, 2:0

Moldova 4:0, 4:0

Andorra 1:0, 2:0

Játékoskeret:

Kapusok: Mert Günok (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce)

Védők: Kaan Ayhan (Sassuolo), Caglar Söyüncü (Leicester City), Zeki Celik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Umut Meras (Le Havre), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür (Sassuolo), Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Középpályások: Ozan Tufan (Fenerbahce), Hakan Calhanoglu (Milan), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Yusuf Yazici (Lille), Irfan Kahveci (Fenerbahce), Dorukhan Toköz (Besiktas), Taylan Antalyali (Galatasaray), Orkün Kökcu (Feyenoord)

Támadók: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Burak Yilmaz (Lille), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervisoglu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Leicester City), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray)



Svájc

Többre vágynak ezúttal a svájciak is, akik rendre kijutnak a nagy futballtornákra, ahol általában a csoportkört is átvészelik, a nyolcaddöntő azonban eddig mindig nagy falatnak bizonyult. A helvétek a selejtezős csoportjuk első helyéről jutottak ki az Eb-re, azt viszont nem árt megjegyezni, hogy olyan ellenfeleket kellett megelőzniük, mint Dánia vagy Írország.

Vladimir Petkovic 2014 óta irányítja a svájci válogatottat, ez idő alatt pedig kompakt, stabil csapatot állított össze, amely olykor a nagyobb együtteseket is képes megszorongatni. A csoportból való továbbjutás idén is elvárás, és ha kijönnek a lépések, akkor sikerülhet is – ebből a szempontból kulcsfontosságú lesz a Wales elleni első csoportmérkőzés.



Fotó: AFP

A keret összeállításakor kellemes problémákkal nézhetett szembe Petkovic, ugyanis a svájciak remek kapusokkal rendelkeznek, de csak hármat vihetett magával az Eb-re. Az egyes poszt egyértelműen Yann Sommeré, a cseréje Yvon Mvogo és Jonas Omlin lesz. A szövetségi kapitány tehát azt a luxust is megengedhette magának, hogy otthon hagyja a stuttgarti Gregor Kobelt, valamint a dortmundi duót, Roman Bürkit és Marwin Hitzet. Ami viszont a többieket illeti: a balhátvéd Ricardo Rodriguez csillaga leáldozóban van, Fabian Schär hosszú kihagyás után piros lappal tért vissza a Newcastle-be, Admir Mehmedi idén csak szenvedett csapatában és Breel Embolo sem tündökölt különösképpen. Haris Seferovic viszont ontotta a gólokat Portugáliában, Xherdan Shaqiri ugyan nem sokat játszott Liverpoolban, de mindenki tudja, hogy a válogatottban igazi vezéregyéniség, és ott van még Granit Xhaka is, aki klubcsapatában gyakran nem a saját posztján játszott, a válogatottban viszont övé a középpálya. Kellemes meglepetést okozhat még az atalantai Remo Freuler és a mainzi Ruben Vargas.

Eb-szereplések: 5 (1996, 2004, 2008, 2016, 2021)

A legjobb eredmény: nyolcaddöntő (2016)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic

A legtöbb gól a selejtezőkön: Cedric Itten (3)

A keret legértékesebb játékosa: Nico Elvedi és Denis Zakaria (32-32 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 13.

A selejtezőben:

Dánia 3:3, 0:1

Írország 2:0, 1:1

Grúzia 1:0, 2:0

Gibraltár 4:0, 6:1

Játékoskeret:

Kapusok: Yann Sommer (Mönchengladach), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier)

Védők: Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Silvan Widmer (Basel), Loris Benito (Bordeaux), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Eray Cömert (Basel), Becir Omeragic (FC Zürich), Jordan Lotomba (Nice)

Középpályások: Granit Xhaka (Arsenal), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Remo Freuler (Atalanta), Edimilson Fernandes (Mainz), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt)

Támadók: Haris Seferovic (Benfica), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Ruben Vargas (Augsburg), Christian Fassnacht (Young Boys)



Olaszország

Az itáliaiak az elmúlt évek legnagyobb csalódását élték meg azzal, hogy nem kis meglepetésre nem jutottak ki a 2018-as oroszországi világbajnokságra. Ez a dicstelen teljesítmény Gian Piero Ventura szövetségi kapitány állásába került, helyét pedig Roberto Mancini vette át, irányítása alatt pedig megtáltosodtak az olaszok: 20 mérkőzés óta nem találtak legyőzőre úgy, hogy a selejtezőben mind a tíz találkozójukat megnyerték. Emellett a tavaly végződő Nemzetek Ligájában is csoportjuk élén végeztek a hollandok, a lengyelek és a bosnyákok előtt, a döntőért ősszel a spanyolokkal küzdenek meg.

Így hát jogosan tartják Olaszországot az idei torna egyik esélyesének, az ellenfeleket nézve szinte biztosra vehető a továbbjutásuk a csoportból, és bizony jó eséllyel legalább az elődöntőig menetelhetnek. Mancini vezérlete alatt az olaszok a labdatartásra építve sokpasszos játékkal szuperálnak, miközben a védelmük is remekül működik – az olasz mester irányításával 18-szor gólt sem kaptak.



Fotó: AFP

Tény, hogy a kapuban a Buffon nyomdokaiba lépő Gianluigi Donnaruma olykor könnyű gólokat kap, de sem Alex Meret, sem Salvatore Sirigu nem tudja őt kiszorítani a kezdőcsapatból. A védelem közepén a két veterán, Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini ütközi le az ellenfelet, a középpályán a Jorginho-Verratti-Barella hármas osztogatja a labdát megbízhatóan, elöl pedig a Rómában újjászülető Ciro Immobile rúgja a gólokat, de a Torino Andrea Belottija is évről évre tíz gól felett végez a klubcsapatában. Azt rebesgetik, hogy Lorenzo Insigne lehet az Eb egyik csillaga, de a Sassuoloban magát újjáépítő Manuel Locatellire is érdemes lesz odafigyelni. Remek edző, tehetséges labdarúgók, eredményes játék – minden adott ahhoz, hogy az olaszok újra felérjenek a csúcsra.

Eb-szereplések: 10 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021)

A legjobb eredmény: aranyérem (1968)

Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

A legtöbb gól a selejtezőkön: Belotti (5)

A keret legértékesebb játékosa: Verratti, Barella, G. Donnarumma, Chiesa 60-60 millió euró

Aktuális világranglista-helyezés: 7.

A selejtezőben:

Finnország 2:0, 2:1

Bosznia-Hercegovina 2:1, 3:0

Görögország 2:0, 3:0

Örményország 9:1, 3:1

Liechtenstein 6:0, 5:0

Játékoskeret:

Kapusok: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Védők: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Internazionale), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Internazionale), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Támadók: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)



Wales

Öt évvel ezelőtt Wales az Eb meglepetését okozta azzal, hogy újoncként az elődöntőig jutott, ahol aztán a későbbi győztes Portugália állta az útját. A szigetországiak történetük legnagyobb sikerüket érték el, ezzel pedig kivívták maguknak a tiszteletet a nagyok körében, attól kezdve pedig senki sem vehette őket félvállról. A 2018-as vébéről ugyan lemaradt a csapat, de az idei Eb-n ott lesznek Bale-ék, akik a selejtezőben Horvátország mögött, de Szlovákiát és Magyarországot megelőzve a második helyen végeztek.

Jelenleg nem túl rózsás a helyzet a walesi válogatott körül, Ryan Giggs szövetségi kapitánynak távoznia kellett, miután tavaly családi erőszak vádjával őrizetbe vették, így a csapatot Robert Page irányítja majd a tornán. A walesiek kellemetlen ellenfélnek számítanak, képesek megnehezíteni a nagyok dolgát, ugyanakkor ismertek a korlátjaik. Az viszont kevésbé jó ómen, hogy a csapat motorja, Aaron Ramsey és Joe Allen idei szezonját sérülések tarkították, így kevésbé voltak játékban, Gareth Bale pedig már kezdett magára találni a Tottenhamban, de így sem volt agyongyötörve, így viszonylag jó kondiban érkezik a tornára, ami lévén, hogy hamarosan 32 éves lesz, ez lehet utolsó nagy dobása.





Fotó: AFP

A walesieknél szinte minden poszton van megfelelő választási lehetőség, a fiatalok közül Ethan Ampadunak és Daniel Jamesnek jelenthet kiugrási lehetőséget az Eb. A szigetországi csapat idén talán nem olyan kompakt, mint öt évvel ezelőtt, de ha a sikeréhes fiatalok összhangba kerülnek a tapasztalt idősebbekkel, akár a csoportból való továbbjutás is összejöhet.

Eb-szereplések: 2 (2016, 2021)

A legjobb eredmény: bronzérem (2016)

Szövetségi kapitány: Robert Page

A legtöbb gól a selejtezőkön: Gareth Bale, Kieffer Moore, Aaron Ramsey (2-2)

A keret legértékesebb játékosa: Gareth Bale (20 millió euró)

Aktuális világranglista-helyezés: 17.

A selejtezőben:

Horvátország 1:1, 1:2

Szlovákia 1:0, 1:1

Magyarország 2:0, 0:1

Azerbajdzsán 2:1, 2:0

Játékoskeret:

Kapusok: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Védők: Chris Gunter (Charlton Athletic), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Connor Roberts (Swansea City), Ethan Ampadu (Chelsea), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Joe Rodon (Tottenham Hotspur), Tom Lockyer (Luton Town), Neco Williams (Liverpool), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Ben Cabango (Swansea City)

Középpályások: Aaron Ramsey (Juventus), Joe Allen (Stoke City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Daniel James (Manchester United), David Brooks (AFC Bournemouth), Joe Morrell (Luton Town), Matt Smith (Manchester City), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City)

Támadók: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)



(tt)