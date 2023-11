EURO-2024: A kijutás után lemondott a cseh szövetségi kapitány

Ugyan a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő nyári Európa-bajnokságra, Jaroslav Šilhavý szövetségi kapitány lemondott a posztjáról az együttes utolsó, hétfő esti selejtező-mérkőzése után.

Fotó: TASR/AP

"Ugyan most boldogok vagyunk, de már a találkozó előtt eldöntöttük, hogy nem folytatom, amit meg is mondtam Petr Fouska elnök úrnak. Már most hihetetlen volt a nyomás, néha magam sem értettem, ez is befolyásolta a döntésemet" - jelentette ki a Moldova elleni, 3-0-ra megnyert összecsapás után a 62 éves tréner.

Šilhavý 2018 óta 56 találkozón irányította a cseheket, akikkel az előző kontinenstornán negyeddöntőig jutott, most pedig az E csoportban megszerzett második hellyel biztosította helyét a németországi tornán. A szakember 26 siker és 10 döntetlen mellett 20-szor kapott ki a válogatottal.

A csehek megszakítás nélkül nyolcadik Eb-jükre készülhetnek, a legjobb eredményük az 1996-os ezüstérem.



