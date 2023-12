EURO-2024 - Neuer márciusban visszatérhet a német válogatottba

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a világ egyik legjobb kapusának tartott Manuel Neuer márciusban visszatérhet a német labdarúgó-válogatottba.

Manuel Neuer (TASR)

"Ha minden úgy folytatódik a szezonban, ahogy az jelenleg zajlik, akkor ez fog történni" - jelentette ki a szeptemberben kinevezett szakvezető. "Folyamatosan beszélek vele, a teljesítménye elképesztően jó".

A Bayern München hálóőre védte a Nationalelf kapuját 2010 óta minden nagy tornán, azonban legutóbb a tavalyi világbajnokságon öltötte magára a címeres mezt, mivel a katari esemény után síbalesetben eltörte a lábát. A 37 éves játékos októberben tért vissza a klubcsapatában, a német válogatottban pedig az a Barcelonában futballozó Marc-André ter Stegen helyettesítette, aki most legalább két hónap kihagyásra kényszerül a hátműtétje miatt.

"A labdarúgás arról szól, hogy együtt sikeresek legyünk. Ha márciusban a kettő közül az egyik egyértelműen jobb, mint a másik, akkor meg kell hoznom azt a döntést, ami az egyiknek pozitív, a másiknak negatív lesz" - fogalmazott a 36 éves Nagelsmann, aki ezzel arra is utalt, hogy a márciusi döntése akár a nyári Európa-bajnokságra is szólhat, melyen a németek házigazdaként a magyarokkal is azonos csoportba kerültek.

A német csapat március 23-án a vb-ezüstérmes francia együttessel, majd három nappal később a holland válogatottal játszik felkészülési mérkőzést. A magyar és a német válogatott az A csoport második fordulójában találkozik egymással az Eb-n: a két csapat június 19-én Stuttgartban csap össze. A négyes másik két tagja Svájc és Skócia lesz.

MTI