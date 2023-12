Európa felé közelít a Zoltán orkán, Szlovákiában is alaposan felforgatja az időjárást karácsony előtt

Hamarosan eléri Európa térségét a Zoltán névre keresztelt orkán, ami számos ország mellett Szlovákiában is viharos időjárást okozhat az elkövetkező napokban.

Illusztráció (Fotó: TASR/AP)

A The Weather Channel közlése szerint viszonylag gyorsan megélénkül majd a szél, csütörtök délután pedig már az Északi-tenger környékén az orkán okozta erős széllökésekre lehet számítani. Estére a vihar kiterjed Németország területére is, és belátható időn belül Szlovákiát is eléri.

Nagy-Britanniában a meteorológusok szerdára és csütörtökre riasztást adtak ki erős szélre figyelmeztetve, aminek a sebessége elérheti a 100 km/órát. Hollandiában, Belgiumban és Németországban 75 km/órás légmozgást és 90 km/órás széllökéseket jósolnak.

Az iMeteo.sk szerint a szeles, esős idő Szlovákiát is eléri. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton lehet számítani a legerősebb légmozgásra, ami akár károkat is okozhat. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tíznapos előrejelzése szerint a szél mellett esőre is számíthatunk – hó elsősorban a magasabban fekvő területeken várható, míg az alacsonyabban fekvő területeken elsősorban esőre lehet számítani.



-para-