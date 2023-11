Európa-liga - Klopp szerint a Liverpool megérdemelte a vereséget

Jürgen Klopp vezetőedző szerint a Liverpool megérdemelte a vereséget az Európa-liga negyedik fordulójában, mert a Toulouse játékosai a döntő helyzetekben, ütközetekben nagyon jók voltak.

Az angol együttes három győzelemmel utazott a délfrancia városba, ahol újabb sikerrel biztosította volna nyolcaddöntős részvételét. Az első félidő nagy részében kontrollálta is a játékot, de nem tudott kapura veszélyes lenni, a hajrá elején pedig a hazaiak labdavesztést követően kihasználták első nagy helyzetüket. Hiába frissített a német vezetőedző a szünetben és küldte pályára több alapemberét, így Szoboszlai Dominikot, illetve Mohamed Szalah-t és Trent Alaxander-Arnoldot, nem tudott felpörögni a vendégcsapat, sőt a hazaiak bő húsz perc alatt további háromszor a kapuba találtak, igaz, kétszer szabálytalan körülmények között. Kétgólos hazai vezetés után a toulouse-iak összehoztak egy gólt a Liverpoolnak is, de ezután ismét növelték előnyüket. A hajrában megint szépített a Liverpool, majd a 97. percben úgy tűnt, egyenlíteni is tud, de videózás után érvénytelenítette a találatot a bíró, mert az akció kezdeténél Alexis Mac Allister karjára pattant a labda.

"Túl sok olyan szituáció volt, amelyben nálunk kellett volna maradnia a labdának, de nem így történt, ráadásul legalább kétszer nagyon könnyen el is adtuk, az egyikből gól lett, a másikat illetően nem vagyok biztos benne, hogy az megadott, vagy érvénytelen gólt eredményezett-e"

- elemezte a történteket a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Klopp szerint nem védekeztek okosan, nem tudtak mit kezdeni a hazaiak ellentámadásaival. Hozzátette, ha három gólt kap egy csapat, akkor annak sokat kell szereznie, hogy győzzön. Ez az egyenlítés ugyan majdnem összejött, de mint azt megjegyezte, a játék képén ez sem változtatott volna, a tabellán viszont ért volna valamit.

A Mac Allister kezezése miatt érvénytelenített gólról úgy vélekedett, az jóval a vitatott labdaérintés után esett, a bíró pedig nem ítélt szabadrúgást. Ugyanakkor hiányolt egy számukra meg nem ítélt büntetőt, összességében azonban annak örült volna igazán, ha jobban játszanak.

Csapata hatékonyságát illetően úgy fogalmazott, emiatt nem aggódik, a mérkőzés vége felé intenzíven futballoztak, a futball azonban olyan - jegyezte meg -, hogy a döntő fontosságú eseményeknek a megfelelő időben kell bekövetkezniük. Hozzátette: az ellenfél öt gólt szerzett - még ha ebből kettőt nem is adtak meg -, és ez az ami nem jó. A nyilatkozata végén megismételte, nagyon örült volna az egypontnak ezzel a teljesítménnyel együtt is, mert a teljesítmény még javulhat.

A Liverpool kilenc ponttal így is az élen áll az E csoportban. A Toulouse-nak hét, a belga Royale Union Saint-Gilloise-nak négy, az osztrák LASK Linznek három pontja van.

(MTI)