Európa-liga: Mendilibar élvezni akarja a sikert

José Luis Mendilibar vezetőedző ki akarja élvezni a sikert, melyet a Sevilla labdarúgócsapatával aratott az Európa-liga Puskás Arénában rendezett szerdai döntőjében.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

"Most ki akarjuk élvezni ezt a diadalt, mert sokat dolgoztunk érte és valami nagy dolgot hajtottunk végre. Nem tudom, hogy hosszabbítok-e, de jelenleg nem is érdekel. Ahogy mindig is mondtam, egy kicsit több mint két hónapra érkeztünk. És amiért jöttünk, azt elvégeztük, mert kivezettük a klubot a kieső zónából. Hálásnak kell lennünk a klubnak ezért a lehetőségért, hogy ilyen nagyszerű játékosokkal dolgozhattunk és ezt a diadalt átélhettük" - fogalmazott a március 21-én kinevezett baszk tréner, aki hozzátette, ha megállapodik a folytatásról a klubbal, az nagyszerű lenne, de ha nem, akkor jó szívvel köszön el és sok barátot hagy majd Sevillában.

Mendilibar kifejtette, azért örül különösen ennek a sikernek, mert nehéz helyzetben voltak, amikor megérkeztek, ennek ellenére sikerült nagyot alkotniuk, ami a klubra is kihatással van, mivel így a következő szezonban ismét a Bajnokok Ligájában indulhat.

"Ezekkel a játékosokkal könnyű volt" - mondta az irányítása alatt az idényben bekövetkező 180 fokos fordulatról Mendilibar. "Nagyszerű játékosok, akik nem voltak jó hangulatban. Az volt az elképzelésünk, hogy ezt megváltoztatjuk. De a mérkőzéseket ők nyerték meg. Adhatok ötleteket, hogyan játszunk, de ők azok, akik végrehajtják".

A mérkőzésről szólva elismerte, hogy csapata az első félidőben nem játszott jól, és amikor a Roma gólt szerzett, azt gondolta, nehéz lesz egyenlíteni, mert az ellenfél jól védekezik, ráadásul egy kontrából képes lehet a második gólra is.