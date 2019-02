Európai gondolkodású demokratát szeretne elnöknek a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom

Az önkormányzati választásokkor három szlovák nagyvárosban is olyan jelölt mögé álltak be, aki végül győzött, és leváltotta a régi polgármestert. Pozsonyban Matúš Vallo a Progresívne Slovensko jelöltje volt, Zsolnán Peter Fiabáne függetlenként indult ellenzéki hátszéllel (OĽaNO, SaS, PS, Sme rodina), Nyitrán Marek Hattas pedig egyenesen a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom helyi szervező aktivistájaként vágott neki a választásoknak, és győzött. Most közeleg az államfőválasztás és a mozgalom ismét jelezte, milyen elnököt szeretne.